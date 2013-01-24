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Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Dirac Spatial Audio çözümü; ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU, hafızalı köpükten kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Dirac Spatial Audio çözümü; ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU, hafızalı köpükten kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Dirac Spatial Audio çözümü; ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU, hafızalı köpükten kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Olağanüstü Sürükleyici Oyun Deneyimi
Dirac Spatial Audio çözümü; ultra hafif tasarım, ayarlanabilir kafa bandı, serin tutan PU, hafızalı köpükten kulaklık yastıkları ve 40 mm hassas dengeli hoparlörler ile kullanıcılara daha da sürükleyici bir oyun deneyimi sunar. Tüm faydaları görün
PC Oyun Kulaklığı
Toplam:
Benzersiz kafa bandı yapısı, kişiye özel ve rahat bir uyum sağlar. Yükseklik ayarı ile birlikte daha uzun süre rahat kullanım sunar.
Hafif kulak üstü tasarım, ayarlanabilen kafa bandı ve yumuşak kulaklıklar optimum oturma ve uzun süre konforlu kullanım sağlar.
Kablo üzerindeki uzaktan kumanda, "tek düğme" ile hoparlör ses düzeyini ayarlamayı ve mikrofonun sesini kapatmayı sağlar. Hem bilgisayarda çok kişili oyunlar hem de çevrimiçi toplantılar için idealdir.
Dirac Spatial Audio çözümü, daha gelişmiş dramatik ses kalitesi ve son derece etkileyici özellikler sunar: Bunlar doğru uzamsal konumlandırma, zengin ayrıntılara sahip, daha dengeli ve şeffaf sestir.
Serin tutan malzemeden üretilen kulak başlıklarının açısı, maksimum rahatlık sunmak için ayarlanabilir.
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