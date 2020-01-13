Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.