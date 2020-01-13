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Üretimden kaldırıldı

2000 seriesDVD oynatıcı

TAEP200/12

DVD'den USB'ye tüm ortamların keyfini çıkarın

Kusursuz, gerçeğe yakın görüntü kalitesine sahip ve hemen hemen her diski oynatabilen hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı TAEP200 ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Tüm avantajları görüntüleyin

DVD'den USB'ye tüm ortamların keyfini çıkarın

  • USB 2.0

Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar

CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma

Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

Teknik Özellikler

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  1. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Ticari Takdim Şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.