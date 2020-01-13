2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAEP200/12
DVD'den USB'ye tüm ortamların keyfini çıkarın
Kusursuz, gerçeğe yakın görüntü kalitesine sahip ve hemen hemen her diski oynatabilen hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı TAEP200 ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.
USB 2.0
12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.
Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.
Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın
Yorumlar
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Ticari Takdim Şekli ve HDMI Logoları; HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.