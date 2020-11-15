Başkalarını rahatsız etmeden TV'nizi daha net duyun. Bu kulak içi TV kulaklığı, size en iyi sesi verecek kablosuz kanalı otomatik olarak seçer ve ses seviyesini kulaklar için bağımsız olarak ayarlamanızı sağlar. Otomatik açma/kapatma özelliği sayesinde kullanımı çok rahattır.
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Kablosuz kulak içi TV kulaklığı
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Yüksek ve net ses
3 x Ekolayzır ayarları
Rahatça uyum
12 saate kadar oynatma süresi
Otomatik ayarı açma/kapama
Tüm filmler, tüm programlar. Her zaman ideal ses
İki şarj edilebilir pilin her biri 6 saat olmak üzere toplamda 12 saat oynatma süresi sunar. 14,8 mm sürücüler net ses sağlar. Biraz daha yüksek sesle dinlemek isterseniz sol/sağ ses dengesi kontrol düğmesini basitçe sola veya sağa çevirerek istediğiniz taraftaki kulakta sesi artırabilirsiniz.
Otomatik ayarlı dijital kablosuz bağlantı. Her zaman net ses
Bu kablosuz kulaklıklar gecikmesiz ve parazitsiz ses sunar. Kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır ve otomatik olarak kullanılabilir en iyi bağlantıyı seçer. Herhangi bir ayar yapmak zorunda kalmadan her zaman en iyi sesi alırsınız.
Ön ayarlı ses modları: Ekstra Tiz, Ekstra Bas, Ses
Ekstra Tiz, Ekstra Bas ve Ses modları sizin için en uygun sesi seçmenizi sağlar. Çevrenizde olup bitenleri duymak istediğinizde Farkındalık Modu, TV veya ses girişini kapatarak çevresel sesleri güçlendirir.
Hafif, rahat stetoskop stili boyun bandı
Bu kablosuz TV kulaklıkları kulaklarınızın üzerinde rahatça oturur ve gözlük takıyorsanız özellikle kullanışlıdır. Üç farklı stildeki değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları, mükemmel pasif ses yalıtımı için size en uygun seçimi yapabilmenizi sağlar.
Tüm TV'ler. Optik ve 3,5 mm ses kabloları
Birlikte gelen optik ve 3,5 mm ses kabloları ile kulaklıkları neredeyse tüm TV'lere bağlayabilirsiniz. İster dizi ister film seyrediyor olun, sesleri daha yakından, daha yüksek ve daha net duyun.
40 metre kablosuz kapsama alanı. Evinizin her yerinden dinleyin
Her bir kulaklık pilinin şarj olma süresi yalnızca 3 saattir. Yedek pili şarj cihazında bırakırsanız dizinin yeni bölümü için her zaman hazır olursunuz. Kulaklık, otomatik açma/kapatma özelliği ile kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak kapanır.
14,8 mm neodimiyum sürücüler. Sol/sağ ses dengesi kontrolleri
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2 şarj edilebilir pilin her biri 6 saat oynatma süresi sunar
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3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu
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Otomatik açma/kapama. Kulaklıkları açmak için kulağınıza yerleştirmeniz yeterlidir
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Farkındalık Modu. Kolayca görüşme yapın
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Bağlantı istasyonu/kablosuz bağlantı istasyonu yedek pili şarj da eder
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