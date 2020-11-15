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    • Yüksek ve net ses Yüksek ve net ses Yüksek ve net ses
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      Kablosuz kulak içi TV kulaklığı

      TAE8005BK/10

      Yüksek ve net ses

      Başkalarını rahatsız etmeden TV'nizi daha net duyun. Bu kulak içi TV kulaklığı, size en iyi sesi verecek kablosuz kanalı otomatik olarak seçer ve ses seviyesini kulaklar için bağımsız olarak ayarlamanızı sağlar. Otomatik açma/kapatma özelliği sayesinde kullanımı çok rahattır.

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      Bu ürün satışta değil

      Kablosuz kulak içi TV kulaklığı

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      Bu ürün
      Kablosuz kulak içi TV kulaklığı
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      Kablosuz kulak içi TV kulaklığı

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      Yüksek ve net ses

      • 3 x Ekolayzır ayarları
      • Rahatça uyum
      • 12 saate kadar oynatma süresi
      • Otomatik ayarı açma/kapama
      Tüm filmler, tüm programlar. Her zaman ideal ses

      Tüm filmler, tüm programlar. Her zaman ideal ses

      İki şarj edilebilir pilin her biri 6 saat olmak üzere toplamda 12 saat oynatma süresi sunar. 14,8 mm sürücüler net ses sağlar. Biraz daha yüksek sesle dinlemek isterseniz sol/sağ ses dengesi kontrol düğmesini basitçe sola veya sağa çevirerek istediğiniz taraftaki kulakta sesi artırabilirsiniz.

      Otomatik ayarlı dijital kablosuz bağlantı. Her zaman net ses

      Otomatik ayarlı dijital kablosuz bağlantı. Her zaman net ses

      Bu kablosuz kulaklıklar gecikmesiz ve parazitsiz ses sunar. Kulaklık, başınıza yerleştirdiğinizde otomatik olarak açılır ve otomatik olarak kullanılabilir en iyi bağlantıyı seçer. Herhangi bir ayar yapmak zorunda kalmadan her zaman en iyi sesi alırsınız.

      Ön ayarlı ses modları: Ekstra Tiz, Ekstra Bas, Ses

      Ön ayarlı ses modları: Ekstra Tiz, Ekstra Bas, Ses

      Ekstra Tiz, Ekstra Bas ve Ses modları sizin için en uygun sesi seçmenizi sağlar. Çevrenizde olup bitenleri duymak istediğinizde Farkındalık Modu, TV veya ses girişini kapatarak çevresel sesleri güçlendirir.

      Hafif, rahat stetoskop stili boyun bandı

      Bu kablosuz TV kulaklıkları kulaklarınızın üzerinde rahatça oturur ve gözlük takıyorsanız özellikle kullanışlıdır. Üç farklı stildeki değiştirilebilir kauçuk kulaklık uçları, mükemmel pasif ses yalıtımı için size en uygun seçimi yapabilmenizi sağlar.

      Tüm TV'ler. Optik ve 3,5 mm ses kabloları

      Birlikte gelen optik ve 3,5 mm ses kabloları ile kulaklıkları neredeyse tüm TV'lere bağlayabilirsiniz. İster dizi ister film seyrediyor olun, sesleri daha yakından, daha yüksek ve daha net duyun.

      40 metre kablosuz kapsama alanı. Evinizin her yerinden dinleyin

      Her bir kulaklık pilinin şarj olma süresi yalnızca 3 saattir. Yedek pili şarj cihazında bırakırsanız dizinin yeni bölümü için her zaman hazır olursunuz. Kulaklık, otomatik açma/kapatma özelliği ile kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak kapanır.

      14,8 mm neodimiyum sürücüler. Sol/sağ ses dengesi kontrolleri

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      2 şarj edilebilir pilin her biri 6 saat oynatma süresi sunar

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      3 adet değiştirilebilir silikon kulaklık ucu

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      Otomatik açma/kapama. Kulaklıkları açmak için kulağınıza yerleştirmeniz yeterlidir

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      Farkındalık Modu. Kolayca görüşme yapın

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      Bağlantı istasyonu/kablosuz bağlantı istasyonu yedek pili şarj da eder

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      Teknik Özellikler

      • Ses

        Frekans aralığı
        20 - 20.000 Hz
        Hoparlör çapı
        14,8 mm
        Empedans
        16 Ohm
        Maksimum güç girişi
        20 mW
        Hassasiyet
        127 dB (1K Hz)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Kablosuz
        Evet
        Çıkarılabilir kablo
        Evet
        Maksimum menzil
        En fazla 40  m
        Kablosuz iletim türü
        Dijital FM
        Kanal seçimi
        Otomatik
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        30.5  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        25.5  cm
        Brüt ağırlık
        2.92  kg
        Yükseklik
        31.5  cm
        GTIN
        1 48 95229 11222 0
        Net ağırlık
        1.545  kg
        Dara ağırlığı
        1.375  kg

      • Kullanılabilirlik

        Otomatik kapatma
        evet
        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme

      • Güç

        Şarj edilebilir
        Evet
        Pil sayısı
        2 adet
        Müzik çalma süresi
        12  saat
        Şarj süresi
        2,5  saat
        Pil ağırlığı (Toplam)
        22.24  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        350  mAh
        Pil ömrü bekleme süresi
        up to 7000 hr
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        32  cm
        Ambalaj türü
        Kutu
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        24  cm
        Derinlik
        9.5  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 11222 3
        Brüt ağırlık
        0.837  kg
        Net ağırlık
        0.515  kg
        Dara ağırlığı
        0.322  kg

      • Aksesuarlar

        Diğerleri
        • 2 x lityum polimer pil
        • 3,5 mm optik kablo
        Ses kablosu
        3,5 mm TV kablosu
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Kulaklık uçları
        3 çift
        Bağlantı istasyonu (konektör)
        3,5 mm
        Bağlantı istasyonu (verici)
        Evet
        Birlikte verilen adaptörler
        • Şarj adaptörü
        • TV RCA adaptörü

      • Tasarım

        Renk
        Siyah
        Kullanım şıklığı
        Kulak içi
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Silikon
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak içi
        Kulak içi bağlantı parçası tipi
        Silikon kulaklık ucu

      • Boyutlar

        Ürün boyutları (GxDxY)
        15,89 x 2,15 x 21,61 cm
        Bağlantı istasyonu ağırlığı
        0.112  kg
        Stetoskop ağırlığı
        0.065  kg
        Bağlantı istasyonu boyutları
        12,0 x 9,5 x 4,2 cm (GxDxY)

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