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Mikrofonlu kulaklık

TAE1126BK/51

Dinamik bas

Dinamik bas ve net ses için güçlü 10 mm sürücüler. Rahat aramalar için kablo üstü entegre mikrofon ve arama kabul düğmesi.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müzik dinleyin ve konuşun

Dinamik bas

  • 10 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • Siyah

Dışarıda kullanım için ideal olan 1,2 m uzunluğunda kablo

Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.

Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

Her kulağa tam oturması için değiştirilebilir 3 lastik kulak kapağı

Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.

Entegre mikrofon ve arama düğmesi

Entegre mikrofon ve arama düğmesi

Entegre mikrofon ve arama düğmesi sayesinde bu Philips kulaklığı müzik dinlemenin yanı sıra cep telefonunuzdan gelen aramalar için de kullanabilirsiniz. Aramaları kulaklığınızdan kolayca yanıtlayıp sonlandırırken eller serbest görüşmenin keyfini çıkarın.

Teknik Özellikler

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