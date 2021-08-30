2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAE1126BK/51
Dinamik bas
Dinamik bas ve net ses için güçlü 10 mm sürücüler. Rahat aramalar için kablo üstü entegre mikrofon ve arama kabul düğmesi.
10 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Siyah
Ses cihazınızı istediğiniz yere koyma özgürlüğü veren ideal kablo uzunluğu.
Küçükten büyüğe, değiştirilebilir 3 kulak kapağı, bu Philips kulaklıkların kulaklarınıza mükemmel şekilde oturmasını sağlar.
Entegre mikrofon ve arama düğmesi sayesinde bu Philips kulaklığı müzik dinlemenin yanı sıra cep telefonunuzdan gelen aramalar için de kullanabilirsiniz. Aramaları kulaklığınızdan kolayca yanıtlayıp sonlandırırken eller serbest görüşmenin keyfini çıkarın.
Yorumlar