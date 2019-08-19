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Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.
Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.
Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.
Saatli Radyo
Toplam:
Ayna görünümlü ekran saati net biçimde gösterir ve dokunmatik kontrol paneline sahiptir. Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar
Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.
Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır. Gece yarısı uyanıp neden radyonun hâlâ açık olduğuna şaşırmaya son!
Kullanışlı USB bağlantı noktası, saatin güç kaynağını kullanarak siz uyurken telefonunuzu şarj etmenizi sağlar.
Gece uyanmanız gerekiyorsa gece ışığını açmak için saatin üst kısmına dokunmanız yeterli. İki kez dokunduğunuzda ışığın parlaklığı azalarak hoş bir loş ışık sunar.
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