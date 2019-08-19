Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.