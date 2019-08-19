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    Saatli Radyo

    TADR402/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur. Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur. Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.
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      Saatli Radyo

      TADR402/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.

      Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Saatli Radyo

      Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun. Bu saatli radyo, telefonunuzu şarj eder ve hafifçe yükselen bir alarm sesi ya da ses düzeyi yavaş yavaş artan bir radyo ile sizi uyandırır. Ayrıca radyo dinleyerek uyuyabilmeniz için uyku zamanlayıcısı ve gece lambası da bulunur.

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        Saatli Radyo

        Saatli Radyo

        Toplam:

        Hem uyanmanıza, hem uyumanıza yardımcı olur.

        Ayna görünümlü ekran. Zarif ve net

        Ayna görünümlü ekran saati net biçimde gösterir ve dokunmatik kontrol paneline sahiptir. Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

        Elektrik kesintisi durumunda pil yedekleme

        Pil yedekleme, güç kesintisi olduğunda hafızanın kurtarılmasını sağlar

        Nazik Uyandırma. Alarm tonu ya da radyo sesi yavaşça artar

        Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne daha nazik hazırlamak için yavaş yavaş artan bir alarm sesine sahiptir. Alarm tonu ya da radyo sesiyle çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

        İkili alarm işlevi. İki alarm ayarlayın

        İkili alarm işlevi, iki farklı alarm kurmanıza imkan tanır. İlk alarmı erteleme ihtimaliniz varsa veya partnerinizin sizden önce uyanması gerekiyorsa mükemmeldir.

        Uyku Zamanlayıcısı. Favori istasyonunuzu dinlerken uykuya dalın

        Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır. Gece yarısı uyanıp neden radyonun hâlâ açık olduğuna şaşırmaya son!

        USB bağlantı noktası. Telefonunuzu şarj edin

        Kullanışlı USB bağlantı noktası, saatin güç kaynağını kullanarak siz uyurken telefonunuzu şarj etmenizi sağlar.

        Gece ışığı. Saatin üst kısmına dokunun

        Gece uyanmanız gerekiyorsa gece ışığını açmak için saatin üst kısmına dokunmanız yeterli. İki kez dokunduğunuzda ışığın parlaklığı azalarak hoş bir loş ışık sunar.

        Teknik Özellikler

        • Saat

          Tip
          Dijital
          Zaman formatı
          • 12 saat
          • 24 saat
          Ekran
          LED

        • Alarm

          Alarm sayısı
          2
          Uyku zamanlayıcısı
          15/30/60/90/120 dk

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten
          FM Anteni
          Radyo Bantları
          • FM
          • Dijital istasyon ayarı
          Frekans aralığı
          87,5 - 108  MHz
          Hafızadaki istasyon sayısı
          20

        • Kullanılabilirlik

          Alarmlar
          • Radyo Alarmı
          • Sesli Alarm
          • Alarm tekrarı (erteleme)
          • Çift alarmlı saat
          • Nazik Uyandırma
          Uyku Zamanlayıcısı
          Evet
          Ekran parlaklığı
          Yüksek/Orta/Düşük
          Ses seviyesi kontrolü
          Yukarı/Aşağı

        • Güç

          Güç kaynağı
          100-240 VAC, 50/60 Hz
          Yedek pil
          CR2032 (birlikte verilir)
          Güç tipi
          AC Girişi

        • Boyutlar

          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          171 x 70 x 120 mm
          Net ağırlık
          0,426  kg
          Brüt ağırlık
          0,5  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          110 x 55 x 110  mm
          Ürün ağırlığı
          0,28  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          1

        • USB Şarjı

          5 V, 1 A
          Evet

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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