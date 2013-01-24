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Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği sayesinde ritmin akışı trenin gürültüsünden etkilenmez. Sessizlik mi istiyorsunuz? Müzik çalmıyorken ANC özelliğini etkinleştirin. ANC özelliği açıkken 15 saat; kapalıyken 18 saat oynatma süresi elde edersiniz. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.
Dans pistini yanınızda taşıyın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler sayesinde ses net, baslar da güçlüdür.
Yalnızca 145,5 gram ağırlığında olan bu konforlu kablosuz kulak üstü kulaklıklar basları öne çıkarır. Baş bandı kolaylıkla ayarlanabilir ve varlığını hissettirmeyecek kadar hafiftir. Yumuşak kulak kapakları, size uygun olacak şekilde açılandırılabilir.
Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.
Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.
Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirin. Bir sonraki oynatma listenizi oluşturmak, arkadaşlarınızı aramak veya onlara mesaj göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.
ANC kapalıyken 18 saat oynatma süresi. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.
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