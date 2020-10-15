2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz.
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulaklık yastıkları
Tam katlanma
Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği sayesinde ritmin akışı trenin gürültüsünden etkilenmez. Sessizlik mi istiyorsunuz? Müzik çalmıyorken ANC özelliğini etkinleştirin. ANC özelliği açıkken 15 saat; kapalıyken 18 saat oynatma süresi elde edersiniz. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.
Dans pistini yanınızda taşıyın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler sayesinde ses net, baslar da güçlüdür.
Yalnızca 145,5 gram ağırlığında olan bu konforlu kablosuz kulak üstü kulaklıklar basları öne çıkarır. Baş bandı kolaylıkla ayarlanabilir ve varlığını hissettirmeyecek kadar hafiftir. Yumuşak kulak kapakları, size uygun olacak şekilde açılandırılabilir.
4.3
5 üzerinden
18
İncelemeler
80%
bu ürünü tavsiye ediyor
Babaset
15/10/2020
Türkiye
Muhteşem ses
Bu kulaklığı arkadaşımda denedim inanılmaz bir baş ve ses kalitesi var eğer benim gibi uzun süreler müzik dinlemeyi seviyorsanız kesinlikle almanız gereken kulaklık bu
Avantajlar
Süper ses kalitesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Homodeus
14/10/2020
Türkiye
Süper
Uzun şarj süresi ve gürültü önleme özelliği ile tam puanı haketti benden Philips ne yaparsa başarılı oluyor bunu ispat etti bir kere daha
Avantajlar
Uzun şarj süresi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-09-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-09-14
Alter35
01/05/2020
Türkiye
Etkileyici deneyim...
Philips'in TABH305BK/00 kulaklığını bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine satın aldım bukadar performanslı bir kulaklık beklemiyordum açıkçası.. kullanım kolaylığı olsun kulağa tam oturmasıyla hiç rahatsız etmiyor, bas sesleri olduğundan iyi geldi bana sesli asistan özelliğine bayıldım mesaj bile atabiliyorsun şarj süreside gayet tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
Fiyat performans ürünü kesinlikle
Dezavantajlar
Kişisel ve fiziksel olarak pek dez avantajını görmedim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2019-04-01
Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir