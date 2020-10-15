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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

TABH305BK/00

4.3

| (18) İncelemeler | 80% bu ürünü tavsiye ediyor

Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulaklık yastıkları

  • Tam katlanma

Aktif Gürültü Önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi

Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği sayesinde ritmin akışı trenin gürültüsünden etkilenmez. Sessizlik mi istiyorsunuz? Müzik çalmıyorken ANC özelliğini etkinleştirin. ANC özelliği açıkken 15 saat; kapalıyken 18 saat oynatma süresi elde edersiniz. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.

Güçlü bas. 32 mm neodimyum akustik sürücüler

Dans pistini yanınızda taşıyın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler sayesinde ses net, baslar da güçlüdür.

Yalnızca 145,5 gram ağırlığındadır. Hafif tasarım. Güçlü sesler

Yalnızca 145,5 gram ağırlığında olan bu konforlu kablosuz kulak üstü kulaklıklar basları öne çıkarır. Baş bandı kolaylıkla ayarlanabilir ve varlığını hissettirmeyecek kadar hafiftir. Yumuşak kulak kapakları, size uygun olacak şekilde açılandırılabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

18

İncelemeler

80%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

15/10/2020

Türkiye

Türkiye

Muhteşem ses

Bu kulaklığı arkadaşımda denedim inanılmaz bir baş ve ses kalitesi var eğer benim gibi uzun süreler müzik dinlemeyi seviyorsanız kesinlikle almanız gereken kulaklık bu

Avantajlar

Süper ses kalitesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

14/10/2020

Türkiye

Türkiye

Süper

Uzun şarj süresi ve gürültü önleme özelliği ile tam puanı haketti benden Philips ne yaparsa başarılı oluyor bunu ispat etti bir kere daha

Avantajlar

Uzun şarj süresi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-09-14

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Etkileyici deneyim...

Philips'in TABH305BK/00 kulaklığını bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine satın aldım bukadar performanslı bir kulaklık beklemiyordum açıkçası.. kullanım kolaylığı olsun kulağa tam oturmasıyla hiç rahatsız etmiyor, bas sesleri olduğundan iyi geldi bana sesli asistan özelliğine bayıldım mesaj bile atabiliyorsun şarj süreside gayet tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

Fiyat performans ürünü kesinlikle

Dezavantajlar

Kişisel ve fiziksel olarak pek dez avantajını görmedim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-04-01

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme TABH305BK Kablosuz gürültü önleyici kulaklık için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2019-04-01

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