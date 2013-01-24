Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

    TABH305BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü. Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü. Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.
      -{discount-value}

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      TABH305BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

      Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

      Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

      Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

      Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

      Güçlü ve çarpıcı bas ile sevdiğiniz şarkıları dinleyin. Aktif Gürültü Önleme (ANC) ile dikkatinizin dağılmasını önleyin. Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, en sevdiğiniz şarkılar için geliştirildi. Tek şarjla ANC etkinken bile 15 saat oynatma süresinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör guerueltue-oenleyici-kulaklik

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Kablosuz gürültü önleyici kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü ve çarpıcı bas. Sıfır gürültü.

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Tam katlanma

        Aktif Gürültü Önleme (ANC) açıkken 15 saat oynatma süresi

        Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği sayesinde ritmin akışı trenin gürültüsünden etkilenmez. Sessizlik mi istiyorsunuz? Müzik çalmıyorken ANC özelliğini etkinleştirin. ANC özelliği açıkken 15 saat; kapalıyken 18 saat oynatma süresi elde edersiniz. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.

        Güçlü bas. 32 mm neodimyum akustik sürücüler

        Dans pistini yanınızda taşıyın. 32 mm neodimyum akustik sürücüler sayesinde ses net, baslar da güçlüdür.

        Yalnızca 145,5 gram ağırlığındadır. Hafif tasarım. Güçlü sesler

        Yalnızca 145,5 gram ağırlığında olan bu konforlu kablosuz kulak üstü kulaklıklar basları öne çıkarır. Baş bandı kolaylıkla ayarlanabilir ve varlığını hissettirmeyecek kadar hafiftir. Yumuşak kulak kapakları, size uygun olacak şekilde açılandırılabilir.

        Cebinizde veya çantanızda kolayca taşımanız için katlanabilen tasarım

        Düz olarak katlanabilen ve içe doğru bükülebilen kulaklık başlıklarını cebinizde veya çantanızda kolayca saklayabilirsiniz. Katlayın ve yanınızda taşıyın.

        Çok işlevli düğme. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

        Çok işlevli düğme sayesinde müziği ve aramaları kolaylıkla kontrol edin. Mevcut parçayı sevmiyor musunuz? Uzun basarak parçayı atlayın. Gelen aramayı reddetmek ve müzik dinlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Yalnızca düğmeye basmanız yeterli.

        Düğmeye iki kez bastığınızda telefonunuzun sesli asistanı etkinleşir

        Düğmeye iki kez basarak telefonunuzun sesli asistanını etkinleştirin. Bir sonraki oynatma listenizi oluşturmak, arkadaşlarınızı aramak veya onlara mesaj göndermek, hava durumuna bakmak ve daha fazlası için Siri veya Google Asistan'ı kullanın.

        ANC kapalıyken 18 saat oynatma süresi

        ANC kapalıyken 18 saat oynatma süresi. Şarj etme işlemi, USB ile yalnızca 2 saat sürer.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          9 - 21.000  Hz
          Empedans
          32 ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Diyafram
          PET
          Hassasiyet
          92 dB
          Tip
          dinamik

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,2
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Bekleme süresi
          200 saat
          Konuşma süresi
          33* sa
          BT+ ANC AÇIK
          Müzik çalma süresi
          15*  saat
          BT+ ANC AÇIK

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          18,5  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Derinlik
          4  cm
          Ağırlık
          0,1625  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          22,5  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          4,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,292  kg
          Net ağırlık
          0,188  kg
          Dara ağırlığı
          0,104  kg
          EAN
          48 95229 10059 6

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          21,2  cm
          Genişlik
          16,5  cm
          Yükseklik
          24  cm
          Brüt ağırlık
          1,091  kg
          Net ağırlık
          0,564  kg
          Dara ağırlığı
          0,527  kg
          GTIN
          1 48 95229 10059 3

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi