2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAB8805/10
Güçlü ve sinematik ses
Kablosuz subwoofer'a sahip bu güçlü soundbar ile film geceniz muhteşem geçecek. Dolby Atmos'un etkileyici 3D sesiyle kendinizi filmin içinde gibi hissedeceksiniz. Play-Fi uyumluluğu, gerçek surround ses kurulumunu kolaylaştırır.
400 W maks. Kablosuz subwoofer
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlara bağlanır
Bu soundbar, izlediğiniz içeriklere ve sevdiğiniz müziklere 300 W gücünde zengin ses kazandırır. 3.1 kanal her odayı büyüleyici film müzikleri, çarpıcı efektler ve kristal netliğinde diyaloglarla doldurur. Kablosuz subwoofer ise her patlamaya ve ritme etki kazandırır.
İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Dolby Atmos ile uyumlu olan bu soundbar, hem derinliği hem de yüksekliği yeniden üreterek yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sanal üç boyutlu surround ses oluşturur.
Kolay Play-Fi uyumluluğu, bu soundbar'ı çoklu oda kurulumunuzun yıldızı haline getirir. Çoklu oda ses sistemi için Play-Fi ile uyumlu hoparlörleri senkronize edebilir, hatta gerçek bir surround ses sistemi oluşturabilirsiniz. Üstelik tüm bunları Philips Sound uygulaması veya Play-Fi uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.
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