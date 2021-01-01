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  • Kullanılan ana fotoğraf
  • Ön ürün fotoğrafı
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  • Uzaktan kumanda fotoğrafı
  • Konektör yandan çizimi
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
  • Alternatif ürün fotoğrafı
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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz subwoofer'lı soundbar 3.1

TAB8805/10

Güçlü ve sinematik ses

Kablosuz subwoofer'a sahip bu güçlü soundbar ile film geceniz muhteşem geçecek. Dolby Atmos'un etkileyici 3D sesiyle kendinizi filmin içinde gibi hissedeceksiniz. Play-Fi uyumluluğu, gerçek surround ses kurulumunu kolaylaştırır.

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Güçlü ve sinematik ses

  • 400 W maks. Kablosuz subwoofer

  • Dolby Atmos®

  • DTS Play-Fi ile uyumlu

  • Sesli asistanlara bağlanır

Akıllı soundbar. Güçlü sinema deneyimi

Akıllı soundbar. Güçlü sinema deneyimi

Bu soundbar, izlediğiniz içeriklere ve sevdiğiniz müziklere 300 W gücünde zengin ses kazandırır. 3.1 kanal her odayı büyüleyici film müzikleri, çarpıcı efektler ve kristal netliğinde diyaloglarla doldurur. Kablosuz subwoofer ise her patlamaya ve ritme etki kazandırır.

Dolby Atmos ile heyecanın dozunu artırın

Dolby Atmos ile heyecanın dozunu artırın

İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Dolby Atmos ile uyumlu olan bu soundbar, hem derinliği hem de yüksekliği yeniden üreterek yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sanal üç boyutlu surround ses oluşturur.

Play-Fi. Çoklu oda ses sisteminden surround sese

Play-Fi. Çoklu oda ses sisteminden surround sese

Kolay Play-Fi uyumluluğu, bu soundbar'ı çoklu oda kurulumunuzun yıldızı haline getirir. Çoklu oda ses sistemi için Play-Fi ile uyumlu hoparlörleri senkronize edebilir, hatta gerçek bir surround ses sistemi oluşturabilirsiniz. Üstelik tüm bunları Philips Sound uygulaması veya Play-Fi uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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