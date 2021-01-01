Dolby Atmos ile heyecanın dozunu artırın

İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Dolby Atmos ile uyumlu olan bu soundbar, hem derinliği hem de yüksekliği yeniden üreterek yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sanal üç boyutlu surround ses oluşturur.