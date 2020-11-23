2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Ön sıradan duyduğunuz mükemmel sesi sunar
Her film, spor etkinliği ve çalma listesinde mükemmel sesi deneyimleyin. Kablosuz subwoofer'a sahip bu zarif soundbar ve Dolby Atmos, daha iyi bas ve daha net sesler sunar. Ayrıca çoklu oda sisteminin parçası olarak kolayca kullanılabilir.
240 W maks. Kablosuz subwoofer
Dolby Atmos®
DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlara bağlanır
Bu soundbar, izlediğiniz içeriklere ve sevdiğiniz müziklere yeni bir ses boyutu katar. 2.1 kanal film müziklerini daha zengin, efektleri daha çarpıcı ve diyalogları daha anlaşılır hale getirir. Kablosuz subwoofer ise her patlamaya ve ritme etki kazandırır.
İzlediğiniz her içerikte heyecanı artırın. Dolby Atmos ile uyumlu olan bu soundbar, hem derinliği hem de yüksekliği yeniden üreterek yukarıdan ve aşağıdan akıp giden sanal üç boyutlu surround ses oluşturur.
Oturma odanızda canlı sporların heyecanını yaşayın. Stadyum EQ Modu, sanki stadyumda oturuyormuşsunuz gibi ortamdaki kalabalığın sesiyle sizi aksiyonun içine alır! Tüm önemli anların heyecanını yaşarken yorumları kristal netliğinde duyun.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
MOTOBIKER
23/11/2020
Türkiye
Dolby Atmos
Mükemmel . Rengi de TV ile Dolby Atmos TV ile çok iyi uyum sağlar.
Avantajlar
Dolby Atmos
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAB8505 Kablosuz subwoofer'lı soundbar 2.1 için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAB8505 Kablosuz subwoofer'lı soundbar 2.1 için yapılmıştır