Tüm eğlence içerikleriniz için daha iyi, daha derin ses

Bu güçlü soundbar ve kablosuz subwoofer ile filmlere ve daha fazlasına hayat verin. Patlamalar gürleyecek. Müzik canlanacak. Oyunlar daha destansı hâle gelecek. Gelişmiş ses teknolojisi, ne izlerseniz izleyin sürükleyici bir ses deneyimi oluşturur.