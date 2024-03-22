2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAB5309/10
Tüm eğlence içerikleriniz için daha iyi, daha derin ses
Bu güçlü soundbar ve kablosuz subwoofer ile filmlere ve daha fazlasına hayat verin. Patlamalar gürleyecek. Müzik canlanacak. Oyunlar daha destansı hâle gelecek. Gelişmiş ses teknolojisi, ne izlerseniz izleyin sürükleyici bir ses deneyimi oluşturur.
2.1 Kanal, kablosuz subwoofer
240 W maks. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 kanal ve etkileyici ses teknolojisi, sesi yeni seviyelere taşırken kompakt kablosuz subwoofer efektlere ve müziğe tatmin edici bir güç katar. Dört EQ modu, izlediğiniz içeriğe uygun bir ses tarzı seçmenizi sağlar. Diyalog Geliştirme özelliğini etkinleştirdiğinizde ise tüm modlarda sesler daha net hâle gelir.
DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.
İzlediğiniz ve oynadığınız tüm dramalarda ön sıradaki koltuğun keyfini çıkarın. Bu Dolby Digital Plus uyumlu soundbar, ekstra hoparlörlere ihtiyaç duymadan surround ses deneyimi sunar. Farkı duyacak ve hissedeceksiniz.
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