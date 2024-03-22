Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses

İster bir şeyler izleyin ister oyun oynayın, yaptığınız her şeyi daha çok seveceksiniz! Bu harika görünümlü, dikkat çekmeyen soundbar daha net sesler ve daha iyi ses efektleri sunar. Gelişmiş ses teknolojisi, ne izlerseniz izleyin etkileyici bir ses deneyimi yaratır.