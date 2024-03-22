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  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
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  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
  • Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses

Soundbar 2.0

TAB5109/10

Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses

İster bir şeyler izleyin ister oyun oynayın, yaptığınız her şeyi daha çok seveceksiniz! Bu harika görünümlü, dikkat çekmeyen soundbar daha net sesler ve daha iyi ses efektleri sunar. Gelişmiş ses teknolojisi, ne izlerseniz izleyin etkileyici bir ses deneyimi yaratır.

Tüm avantajları görüntüleyin

Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses

  • 2.0 Ch

  • Maks. 120 W HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

Tartışmasız daha iyi TV sesi

Tartışmasız daha iyi TV sesi

Bu soundbar'ın 2.0 kanalları ve etkileyici ses teknolojisi, sevdiğiniz her şeye yeni ses seviyeleri getirir. Dört EQ modu, izlediğiniz içeriğe uygun bir ses stili seçmenize olanak tanır ve Konuşma Geliştirme'yi etkinleştirerek sesleri herhangi bir modda daha net hale getirebilirsiniz.

Her odada 3 boyutlu ses için DTS Virtual:X

Her odada 3 boyutlu ses için DTS Virtual:X

DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.

Dolby Digital Plus. Evde sinematik ses

Dolby Digital Plus. Evde sinematik ses

İzlediğiniz ve oynadığınız tüm dramalarda ön sıradaki koltuğun keyfini çıkarın. Bu Dolby Digital Plus uyumlu soundbar, ekstra hoparlörlere ihtiyaç duymadan surround ses deneyimi sunar. Farkı duyacak ve hissedeceksiniz.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları