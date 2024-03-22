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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAB5109/10
Tüm eğlence içeriği için daha iyi ses
İster bir şeyler izleyin ister oyun oynayın, yaptığınız her şeyi daha çok seveceksiniz! Bu harika görünümlü, dikkat çekmeyen soundbar daha net sesler ve daha iyi ses efektleri sunar. Gelişmiş ses teknolojisi, ne izlerseniz izleyin etkileyici bir ses deneyimi yaratır.
2.0 Ch
Maks. 120 W HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
Bu soundbar'ın 2.0 kanalları ve etkileyici ses teknolojisi, sevdiğiniz her şeye yeni ses seviyeleri getirir. Dört EQ modu, izlediğiniz içeriğe uygun bir ses stili seçmenize olanak tanır ve Konuşma Geliştirme'yi etkinleştirerek sesleri herhangi bir modda daha net hale getirebilirsiniz.
DTS Virtual:X ile uyumluluk, TV sesinizi dönüştürür ve ekranda ne olursa olsun size sanal bir 3 boyutlu ses deneyimi sunar. Ekstra hoparlöre ihtiyacınız yoktur ve tüm odalarda çalışır. Soundbar'ın uzaktan kumandası veya Philips Home Entertainment uygulaması ile açabilirsiniz.
İzlediğiniz ve oynadığınız tüm dramalarda ön sıradaki koltuğun keyfini çıkarın. Bu Dolby Digital Plus uyumlu soundbar, ekstra hoparlörlere ihtiyaç duymadan surround ses deneyimi sunar. Farkı duyacak ve hissedeceksiniz.
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