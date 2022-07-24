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    Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

    TAA7607BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun. Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun. Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
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      Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

      TAA7607BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

      Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün

      Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

      Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

      Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün

      Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

      Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün

      Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

      Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

      Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

        Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

        Toplam:

        Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

        • Go serisi açık kulak tasarımı
        • Bone conduction
        • Net arama sesi
        • LED güvenlik ışıkları

        Kulaklık olmadan ses. Açık kulak tasarımı

        Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!

        Her zaman hazır. IP66 toz geçirmez ve su geçirmez

        Yağmurda parkura mı çıkıyorsunuz? IP66 derecesi, kir veya sağanak yağışın bu açık kulak tasarımlı kulaklıkları durduramayacağı anlamına gelir. Üstelik ıslandıktan sonra bile güvenli ve şarj edilmesi kolaydır. Sadece silin ve manyetik şarj cihazına takın.

        Görünür olun. LED güvenlik ışıkları

        Gece koşun. Gün batımında dağ yolunda yürüyüş yapın ya da ormanda bisiklet sürün. Boyun bandının arkasındaki parlak LED ışık şeridi ile karanlık ortamlarda da görünür olmaya devam edersiniz. LED'leri Philips Headphones uygulaması veya boyun bandındaki açma/kapama düğmesi ile kontrol edebilirsiniz.

        Endişeye gerek yok. 9 saatlik oynatma süresi

        Günlük şarj konusunda endişelenmek istemiyor musunuz? Tek şarjla 9 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımlı kulaklıklar birden fazla antrenman için idealdir. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarj için sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Kristal netliğinde arama sesi. İçeride, dışarıda, her yerde

        Arama mı yapıyorsunuz? Kemik iletimli ve yapay zeka destekli mikrofonların benzersiz kombinasyonu, her zaman net bir şekilde duyulmanızı sağlar. Yapay zeka destekli mikrofon, her ortamda arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Kemik iletimli mikrofon, koşarken veya bisiklet sürerken rahatsız edici rüzgar gürültüsünü ortadan kaldırır. Mikrofonları boyun bandındaki bir düğme ile kolayca değiştirebilirsiniz.

        Açık kulak tasarımı. Hafif, rahat, dayanıklı

        Neden daha fazla yük taşıyasınız? Bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar o kadar hafiftir ki onları neredeyse hiç hissetmezsiniz. Üstelik hareket ettiğinizde düşmezler. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer.

        Entegre kontroller. Kolay eşleştirme

        Boyun bandındaki düğmeler çalma listenizi duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza, ses seviyesini kontrol etmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır. Kulaklık, Bluetooth'u açtığınız anda eşleştirmeye hazırdır ve aynı anda iki cihaza bağlanabilir. Telefonunuzda müzik dinlemek ve akıllı saatinizden antrenman bildirimleri almak için idealdir.

        Philips Headphones uygulaması. Özelleştirilmiş ses kontrolü ve daha fazlası

        Philips Headphones uygulaması LED farları kontrol etmenize ve içeride veya dışarıda arama yapmak için kulaklığın yapay zeka destekli ve kemik iletimli mikrofonları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Müzik için hazır ses stillerinden birini seçebilir veya egzersizinize uyacak bir ince ayar yapmak için ekolayzeri kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          4 Ohm
          Hoparlör çapı
          15 mm
          Hassasiyet
          87 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          130 - 16 000 Hz
          Maksimum güç girişi
          300 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 mics, AI mic and Bone mic
          Rüzgar gürültüsünü azaltan teknoloji
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Çok noktalı bağlantı
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Kontrol türü
          Düğme
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Water and dust resistance
          IP66

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kulağa uyan tasarım
          Kemik iletimli
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Açık kesim

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          9  saat
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          160 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          80 saat
          Şarj süresi
          2  saat
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Pil sayısı
          1 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          3,5 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Aksesuarlar

          Şarj kablosu
          Magnetic charging cable, 200 mm
          Kulak içi kulaklık
          1 çift
          Diğerleri
          1 adet yumuşak çanta
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          22,6  cm
          Genişlik
          18,4  cm
          Yükseklik
          19,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,1  kg
          Net ağırlık
          0,21  kg
          Dara ağırlığı
          0,89  kg
          GTIN
          1 48 95229 12628 9

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          5,5  cm
          Genişlik
          14  cm
          Derinlik
          9,6  cm
          Ağırlık
          0,035  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          19,2  cm
          Genişlik
          17  cm
          Derinlik
          7  cm
          Brüt ağırlık
          0,234  kg
          Net ağırlık
          0,07  kg
          Dara ağırlığı
          0,164  kg
          EAN
          48 95229 12628 2

        • UPC

          UPC
          8 40063 20229 0

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