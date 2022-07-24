Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.

Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın.