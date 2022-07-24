2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA7607BK/00
Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın.
Açık kulak tasarımı
Kemik iletim
Net arama sesi
LED güvenlik ışıkları
Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!
Yağmurda parkura mı çıkıyorsunuz? IP66 derecesi, kir veya sağanak yağışın bu açık kulak tasarımlı kulaklıkları durduramayacağı anlamına gelir. Üstelik ıslandıktan sonra bile güvenli ve şarj edilmesi kolaydır. Sadece silin ve manyetik şarj cihazına takın.
Gece koşun. Gün batımında dağ yolunda yürüyüş yapın ya da ormanda bisiklet sürün. Boyun bandının arkasındaki parlak LED ışık şeridi ile karanlık ortamlarda da görünür olmaya devam edersiniz. LED'leri Philips Headphones uygulaması veya boyun bandındaki açma/kapama düğmesi ile kontrol edebilirsiniz.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.