Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün
Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kulaklarınızı özgür bırakın. Her şeyi duyun.
Koşun, sürüş yapın, yürüyün, sevin! Hafif, rahat ve dayanıklı bu açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar, çevrenizde olan biten her şeyi ve müziğinizi aynı anda duyabilmenizi sağlar. Parklardan şehir sokaklarına kadar spor deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarın. Tüm faydaları görün
Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar
Toplam:
Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla iletir. Bu da kulağınıza kulak içi veya kulaklarınızı kapatan kulaklıklar takmanıza gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine ses, doğrudan elmacık kemiklerinizden iç kulağa taşınır ve müziğiniz sihirli bir şekilde beyninizde belirir!
Yağmurda parkura mı çıkıyorsunuz? IP66 derecesi, kir veya sağanak yağışın bu açık kulak tasarımlı kulaklıkları durduramayacağı anlamına gelir. Üstelik ıslandıktan sonra bile güvenli ve şarj edilmesi kolaydır. Sadece silin ve manyetik şarj cihazına takın.
Gece koşun. Gün batımında dağ yolunda yürüyüş yapın ya da ormanda bisiklet sürün. Boyun bandının arkasındaki parlak LED ışık şeridi ile karanlık ortamlarda da görünür olmaya devam edersiniz. LED'leri Philips Headphones uygulaması veya boyun bandındaki açma/kapama düğmesi ile kontrol edebilirsiniz.
Günlük şarj konusunda endişelenmek istemiyor musunuz? Tek şarjla 9 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımlı kulaklıklar birden fazla antrenman için idealdir. 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarj için sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Arama mı yapıyorsunuz? Kemik iletimli ve yapay zeka destekli mikrofonların benzersiz kombinasyonu, her zaman net bir şekilde duyulmanızı sağlar. Yapay zeka destekli mikrofon, her ortamda arka plan gürültüsünü ortadan kaldırır. Kemik iletimli mikrofon, koşarken veya bisiklet sürerken rahatsız edici rüzgar gürültüsünü ortadan kaldırır. Mikrofonları boyun bandındaki bir düğme ile kolayca değiştirebilirsiniz.
Neden daha fazla yük taşıyasınız? Bu açık kulak tasarımlı kulaklıklar o kadar hafiftir ki onları neredeyse hiç hissetmezsiniz. Üstelik hareket ettiğinizde düşmezler. Boyun bandı başınızın arka kısmını sarar ve kulaklıkları rahatça yerinde tutmak için kulaklarınızın üstünden geçer.
Boyun bandındaki düğmeler çalma listenizi duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza, ses seviyesini kontrol etmenize ve daha pek çok şeye olanak tanır. Kulaklık, Bluetooth'u açtığınız anda eşleştirmeye hazırdır ve aynı anda iki cihaza bağlanabilir. Telefonunuzda müzik dinlemek ve akıllı saatinizden antrenman bildirimleri almak için idealdir.
Philips Headphones uygulaması LED farları kontrol etmenize ve içeride veya dışarıda arama yapmak için kulaklığın yapay zeka destekli ve kemik iletimli mikrofonları arasında geçiş yapmanızı sağlar. Müzik için hazır ses stillerinden birini seçebilir veya egzersizinize uyacak bir ince ayar yapmak için ekolayzeri kullanabilirsiniz.
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