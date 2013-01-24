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    True wireless spor kulaklıkları

    TAA7306BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha akıllı antrenman yapın Daha akıllı antrenman yapın Daha akıllı antrenman yapın
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      True wireless spor kulaklıkları

      TAA7306BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha akıllı antrenman yapın

      Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      True wireless spor kulaklıkları

      Daha akıllı antrenman yapın

      Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Daha akıllı antrenman yapın

      Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      True wireless spor kulaklıkları

      Daha akıllı antrenman yapın

      Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        True wireless spor kulaklıkları

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Daha akıllı antrenman yapın

        • Go serisi kulak içi uyum
        • Kalp atış hızı monitörü
        • Kulak kancaları veya kanat uçları
        • UV temizleme

        Esnek uyum. Kulak kancaları veya kanat uçları

        Esnek ve çıkarılabilir kanat uçları, hafif ve orta yoğunluklu antrenmanlarınızda uyumu korur. Daha yoğun bir antrenmanda çıkarılabilir kulak kancalarını kullanarak kulaklığın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik tarzınıza uygun kulaklık kancası veya kanat ucu renginizi seçebilirsiniz.

        Vücudunuzu dinleyin. Kalp atış hızı monitörü

        Popüler fitness uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumlu olan kalp atış hızı monitörü sayesinde daha akıllı antrenman yapın. Seçtiğiniz uygulama, canlı güncellemeleri destekliyorsa antrenman yaparken kalp atış hızı ölçümlerini kulaklıklarınızdan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde antrenmanın yoğunluğunu ne zaman artırabileceğinizi ve düşürebileceğinizi bilebilirsiniz.

        Sıkı çalışın, zinde kalın. UV temizleme

        İster ağırlık kaldırın, ister koşu bandını kullanın; endorfin patlamanızı ne şekilde yaşamak istiyor olursanız olun bu kulaklıklarla terlemekten korkmayın! Antrenmanınız bittiğinde kulaklıkları şarj kutusuna koyarak UV temizleme döngüsü ile kulaklıklarınızdaki bakterileri %99'a varan oranda yok edebilirsiniz.

        İhtiyacınız olduğunda dünyaya bağlanın. Farkındalık Modu

        Spor salonundaki diğer insanlarla sohbet mi etmek istiyorsunuz? Farkındalık Modunu etkinleştirin ve kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edin. Gelen bir aramayı yanıtlamak istediğinizde mono modu sayesinde tek kulaklık ile konuşabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan kulaklıklar arasında geçiş yapabilirsiniz.

        IP57 toz geçirmez ve su geçirmez

        IP57 derecesi, bu spor kulaklıklarının en yoğun antrenmanlarda dahi kullanılabileceği anlamına gelir. Antrenman çalma listenize kendinizi o kadar kaptırdınız ki dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Kulaklıkları duşta bile kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde ve kulaklıklar kuruduğunda kulaklıklarınızı yumuşak taşıma çantasına yerleştirmeniz yeterlidir.

        Dokunmatik kontroller. Dahili mikrofon. Kolay eşleştirme

        Kulaklıklara dokunarak çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Mıknatıslı şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi

        Net ses, güçlü bas ve 6 saatlik çalma süresinin yanı sıra son derece portatif şarj kutusu ile 18 saate kadar ekstra çalma süresi elde edin. Ekstra şarja mi ihtiyacınız var? 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Performansınızı ve daha fazlasını takip edin. Philips Headphones uygulaması

        Antrenman sırasında kalp atış hızınızı takip etmek veya antrenman sonrası özetini almak için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Antrenman yaparken sesleri ayarlamak mı istiyorsunuz? Uygulamayı kullanarak basları artırabilir, tiz tonları azaltabilir ya da hazır ses stillerinden birini seçebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Ayrılabilir kulak kancası
          3 çift
          Taşıma çantası
          evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah
          Kullanım şıklığı
          Kulak çengeli

        • Güç

          Müzik çalma süresi
          6+18  saat

        • Ses

          Hoparlör çapı
          9  mm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11773 0

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          GTIN
          1 48 95229 11773 7

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          2 48 95229 11773 4

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