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Üretimden kaldırıldı

True wireless spor kulaklıkları

TAA7306BK/00

Daha akıllı antrenman yapın
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Daha akıllı antrenman yapın

  • Kulak içi uyumlu

  • Kalp atış hızı monitörü

  • Kulak kancaları veya kanat uçları

  • UV temizleme

Esnek uyum. Kulak kancaları veya kanat uçları

Esnek uyum. Kulak kancaları veya kanat uçları

Esnek ve çıkarılabilir kanat uçları, hafif ve orta yoğunluklu antrenmanlarınızda uyumu korur. Daha yoğun bir antrenmanda çıkarılabilir kulak kancalarını kullanarak kulaklığın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik tarzınıza uygun kulaklık kancası veya kanat ucu renginizi seçebilirsiniz.

Vücudunuzu dinleyin. Kalp atış hızı monitörü

Vücudunuzu dinleyin. Kalp atış hızı monitörü

Popüler fitness uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumlu olan kalp atış hızı monitörü sayesinde daha akıllı antrenman yapın. Seçtiğiniz uygulama, canlı güncellemeleri destekliyorsa antrenman yaparken kalp atış hızı ölçümlerini kulaklıklarınızdan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde antrenmanın yoğunluğunu ne zaman artırabileceğinizi ve düşürebileceğinizi bilebilirsiniz.

Sıkı çalışın, zinde kalın. UV temizleme

Sıkı çalışın, zinde kalın. UV temizleme

İster ağırlık kaldırın, ister koşu bandını kullanın; endorfin patlamanızı ne şekilde yaşamak istiyor olursanız olun bu kulaklıklarla terlemekten korkmayın! Antrenmanınız bittiğinde kulaklıkları şarj kutusuna koyarak UV temizleme döngüsü ile kulaklıklarınızdaki bakterileri %99'a varan oranda yok edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları