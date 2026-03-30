Vücudunuzu dinleyin. Kalp atış hızı monitörü

Popüler fitness uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumlu olan kalp atış hızı monitörü sayesinde daha akıllı antrenman yapın. Seçtiğiniz uygulama, canlı güncellemeleri destekliyorsa antrenman yaparken kalp atış hızı ölçümlerini kulaklıklarınızdan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde antrenmanın yoğunluğunu ne zaman artırabileceğinizi ve düşürebileceğinizi bilebilirsiniz.