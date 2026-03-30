2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA7306BK/00
Kulak içi uyumlu
Kalp atış hızı monitörü
Kulak kancaları veya kanat uçları
UV temizleme
Esnek ve çıkarılabilir kanat uçları, hafif ve orta yoğunluklu antrenmanlarınızda uyumu korur. Daha yoğun bir antrenmanda çıkarılabilir kulak kancalarını kullanarak kulaklığın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik tarzınıza uygun kulaklık kancası veya kanat ucu renginizi seçebilirsiniz.
Popüler fitness uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumlu olan kalp atış hızı monitörü sayesinde daha akıllı antrenman yapın. Seçtiğiniz uygulama, canlı güncellemeleri destekliyorsa antrenman yaparken kalp atış hızı ölçümlerini kulaklıklarınızdan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde antrenmanın yoğunluğunu ne zaman artırabileceğinizi ve düşürebileceğinizi bilebilirsiniz.
İster ağırlık kaldırın, ister koşu bandını kullanın; endorfin patlamanızı ne şekilde yaşamak istiyor olursanız olun bu kulaklıklarla terlemekten korkmayın! Antrenmanınız bittiğinde kulaklıkları şarj kutusuna koyarak UV temizleme döngüsü ile kulaklıklarınızdaki bakterileri %99'a varan oranda yok edebilirsiniz.
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