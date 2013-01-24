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Daha akıllı antrenman yapın
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha akıllı antrenman yapın
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Daha akıllı antrenman yapın
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha akıllı antrenman yapın
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Bu true wireless spor kulaklıkları, tam oturması için çıkarılabilir kulak kancalarına sahiptir. Enerjik ses, odaklanmanızı sağlarken; dahili kalp atış hızı monitörü, vücudunuza uygun antrenman yapmanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün
True wireless spor kulaklıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Esnek ve çıkarılabilir kanat uçları, hafif ve orta yoğunluklu antrenmanlarınızda uyumu korur. Daha yoğun bir antrenmanda çıkarılabilir kulak kancalarını kullanarak kulaklığın sabit kalmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik tarzınıza uygun kulaklık kancası veya kanat ucu renginizi seçebilirsiniz.
Popüler fitness uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumlu olan kalp atış hızı monitörü sayesinde daha akıllı antrenman yapın. Seçtiğiniz uygulama, canlı güncellemeleri destekliyorsa antrenman yaparken kalp atış hızı ölçümlerini kulaklıklarınızdan dinleyebilirsiniz. Bu şekilde antrenmanın yoğunluğunu ne zaman artırabileceğinizi ve düşürebileceğinizi bilebilirsiniz.
İster ağırlık kaldırın, ister koşu bandını kullanın; endorfin patlamanızı ne şekilde yaşamak istiyor olursanız olun bu kulaklıklarla terlemekten korkmayın! Antrenmanınız bittiğinde kulaklıkları şarj kutusuna koyarak UV temizleme döngüsü ile kulaklıklarınızdaki bakterileri %99'a varan oranda yok edebilirsiniz.
Spor salonundaki diğer insanlarla sohbet mi etmek istiyorsunuz? Farkındalık Modunu etkinleştirin ve kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edin. Gelen bir aramayı yanıtlamak istediğinizde mono modu sayesinde tek kulaklık ile konuşabilirsiniz ve hiçbir kelimeyi kaçırmadan kulaklıklar arasında geçiş yapabilirsiniz.
IP57 derecesi, bu spor kulaklıklarının en yoğun antrenmanlarda dahi kullanılabileceği anlamına gelir. Antrenman çalma listenize kendinizi o kadar kaptırdınız ki dinlemeye devam mı etmek istiyorsunuz? Kulaklıkları duşta bile kullanabilirsiniz. İşiniz bittiğinde ve kulaklıklar kuruduğunda kulaklıklarınızı yumuşak taşıma çantasına yerleştirmeniz yeterlidir.
Kulaklıklara dokunarak çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
Net ses, güçlü bas ve 6 saatlik çalma süresinin yanı sıra son derece portatif şarj kutusu ile 18 saate kadar ekstra çalma süresi elde edin. Ekstra şarja mi ihtiyacınız var? 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Antrenman sırasında kalp atış hızınızı takip etmek veya antrenman sonrası özetini almak için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Antrenman yaparken sesleri ayarlamak mı istiyorsunuz? Uygulamayı kullanarak basları artırabilir, tiz tonları azaltabilir ya da hazır ses stillerinden birini seçebilirsiniz.
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Güç
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