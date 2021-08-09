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Üretimden kaldırıldı

Açık kulak tasarımlı kablosuz spor kulaklıklar

TAA6606BK/00

Güvenle koşun, özgürce sürün

Antrenman yaparken yeni bir ses deneyimi yaşamak için oynat düğmesine basın! Kemik iletimli bu kablosuz spor kulaklıkları, diğer sporcularla konuşmanıza ve çevrenizde olup bitenlerin tam olarak farkında olmanıza yardımcı olur. Koşularınız ve sürüşleriniz şimdi çok daha keyifli.

Tüm avantajları görüntüleyin

Güvenle koşun, özgürce sürün

  • Açık kulak tasarımı

  • Kemik iletim

  • Hafif ve dayanıklı

  • IP67 toz/su koruması

Tüm gün antrenman yapın. 9 saatlik oynatma süresi

Tek şarjla 9 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımlı kulaklıklar yarış boyunca yanınızdadır. USB-C ile 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? Sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

Bone conduction. Kulaklık olmadan mükemmel ses

Bone conduction. Kulaklık olmadan mükemmel ses

Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla ileterek kulaklarınızı tamamen size bırakır. Müziğinizin ve podcast'lerin keyfini çıkarabilir ve aynı anda kendi ayak seslerinizi ya da arkanızdan yaklaşan bir arabayı duyabilirsiniz.

Dahili mikrofonlar, arama sırasında ortam seslerini ortadan kaldırır

Teknik Özellikler

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