2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA6606BK/00
Güvenle koşun, özgürce sürün
Antrenman yaparken yeni bir ses deneyimi yaşamak için oynat düğmesine basın! Kemik iletimli bu kablosuz spor kulaklıkları, diğer sporcularla konuşmanıza ve çevrenizde olup bitenlerin tam olarak farkında olmanıza yardımcı olur. Koşularınız ve sürüşleriniz şimdi çok daha keyifli.
Açık kulak tasarımı
Kemik iletim
Hafif ve dayanıklı
IP67 toz/su koruması
Tek şarjla 9 saatlik oynatma süresi sunan bu kemik iletimli açık kulak tasarımlı kulaklıklar yarış boyunca yanınızdadır. USB-C ile 2 saatte tamamen şarj olur. Ekstra şarja mı ihtiyacınız var? Sadece 15 dakikalık şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
Kemik iletim teknolojisi, sesi kafatasınızın kemikleri aracılığıyla ileterek kulaklarınızı tamamen size bırakır. Müziğinizin ve podcast'lerin keyfini çıkarabilir ve aynı anda kendi ayak seslerinizi ya da arkanızdan yaklaşan bir arabayı duyabilirsiniz.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.