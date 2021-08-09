Güvenle koşun, özgürce sürün

Antrenman yaparken yeni bir ses deneyimi yaşamak için oynat düğmesine basın! Kemik iletimli bu kablosuz spor kulaklıkları, diğer sporcularla konuşmanıza ve çevrenizde olup bitenlerin tam olarak farkında olmanıza yardımcı olur. Koşularınız ve sürüşleriniz şimdi çok daha keyifli.