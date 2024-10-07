Powerfoyle™ by Exeger. Daha fazla ışık, daha fazla güç

Güneş ışığından elektrik ışığına kadar bu kulaklıklar ışığa her maruz kaldıklarında şarj olur! Kafa bandındaki Powerfoyle™ güneş pili malzemesi, pilin çalışmasını sürdürmek için güneşten enerji toplar, hatta elektrik ışığından bile enerji elde edersiniz. Tamamen şarj edilmiş bir pil 80 saate kadar oynatma süresi sunar, böylece düşük ışıkta bile kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz.