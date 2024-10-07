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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAA6219BK/00
Işıkla güç elde edin
Güneş enerjisiyle şarj edin, mükemmel sesin tadını çıkarın! Powerfoyle™ güneş teknolojisi ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar ışıkta şarj olur ve pil, karanlık yerlerde 80 saatlik kullanım sağlayabilir.
Powerfoyle™ güneş teknolojisi
Kendi kendine şarj olan kulaklıklar
80 saat pil kapasitesi
Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları
Güneş ışığından elektrik ışığına kadar bu kulaklıklar ışığa her maruz kaldıklarında şarj olur! Kafa bandındaki Powerfoyle™ güneş pili malzemesi, pilin çalışmasını sürdürmek için güneşten enerji toplar, hatta elektrik ışığından bile enerji elde edersiniz. Tamamen şarj edilmiş bir pil 80 saate kadar oynatma süresi sunar, böylece düşük ışıkta bile kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz.
Koşun, yürüyün, paten yapın! Rahat kafa bandı hareket ettiğinizde kaymaz ve yumuşak, nefes alabilen kulaklık başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur. Kulaklık başlığı yastık kılıfları kolay temizlik için çıkarılabilir, böylece kulaklığınız her zaman yeni gibi hissettirir.
40 mm sürücüler zengin ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesindeyken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyabilirsiniz.
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