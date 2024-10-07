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6000 seriesGüneş enerjisiyle çalışan kulak üstü kulaklıklar

TAA6219BK/00

1 ödül

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Güneş enerjisiyle şarj edin, mükemmel sesin tadını çıkarın! Powerfoyle™ güneş teknolojisi ile bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar ışıkta şarj olur ve pil, karanlık yerlerde 80 saatlik kullanım sağlayabilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

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  • Powerfoyle™ güneş teknolojisi

  • Kendi kendine şarj olan kulaklıklar

  • 80 saat pil kapasitesi

  • Yıkanabilir kulaklık başlığı yastıkları

Powerfoyle™ by Exeger. Daha fazla ışık, daha fazla güç

Powerfoyle™ by Exeger. Daha fazla ışık, daha fazla güç

Güneş ışığından elektrik ışığına kadar bu kulaklıklar ışığa her maruz kaldıklarında şarj olur! Kafa bandındaki Powerfoyle™ güneş pili malzemesi, pilin çalışmasını sürdürmek için güneşten enerji toplar, hatta elektrik ışığından bile enerji elde edersiniz. Tamamen şarj edilmiş bir pil 80 saate kadar oynatma süresi sunar, böylece düşük ışıkta bile kulaklığı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Aktif yaşam tarzları için havalı ve rahat kulak üstü tasarım

Aktif yaşam tarzları için havalı ve rahat kulak üstü tasarım

Koşun, yürüyün, paten yapın! Rahat kafa bandı hareket ettiğinizde kaymaz ve yumuşak, nefes alabilen kulaklık başlığı yastıkları soğutucu jel ile doludur. Kulaklık başlığı yastık kılıfları kolay temizlik için çıkarılabilir, böylece kulaklığınız her zaman yeni gibi hissettirir.

Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

40 mm sürücüler zengin ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesindeyken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image TPV_PBTAWARD70

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