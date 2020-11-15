Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz.