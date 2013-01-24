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    Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

    TAA4205BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her havada daha akıllıca antrenman yapın. Her havada daha akıllıca antrenman yapın. Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
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      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      TAA4205BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

      Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

      Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

      Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

      Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

      Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

        • Kulak içi

        Dahili kalp atış hızı monitörü ile daha akıllıca antrenman yapın

        Dahili monitörle kalp atış hızınızı takip edin. Kulaklığın içindeki sensör kalp atış hızınızı kusursuz biçimde izler. Böylece ne zaman kendinizi zorlayacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Strava ve Runkeeper gibi açık fitness takip uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumludur.

        Enerji veren ses. Kalp atışınızı izlerken 6 saat oynatma süresi

        Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Daha sert tekme atın. Net ses, güçlü bas ve kalp atış hızınızı izlerken bile 6 saat oynatma süresi elde edin. USB-C ile 2 saatte tam şarj olurken 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar.

        Aradığınız uyum. Kulak kancaları ve kanat uçları birlikte verilir

        Esnek silikon kanat uçları kulağınızın alt kısmına sıkıca oturur. Kulaklık kancaları ise kulağınızın üzerinde rahatça durur. Kulaklık ucu seçenekleri mükemmel kulak içi tamponu oluşturur.

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Antrenman sırasında kalp atış hızınızı takip etmek için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kullanarak dinlediğiniz müziğin veya podcast'in sesini de ayarlayabilirsiniz. Bası artırın, tiz tonları azaltın ya da hazır ses stillerinden birini seçin.

        IPX5 su geçirmez. Su ve ter geçirmez

        Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.

        Kesintisiz Bluetooth bağlantısı. Kolay kontrol

        Kesintisiz Bluetooth bağlantısı, koşarken hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Çok işlevli düğme sayesinde çalma listelerini duraklatabilir, çağrıları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz.

        Telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

        Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sesli asistanınıza dilediğinizi sorabilirsiniz. Hareket halindeyken aramalar yapın, mesajlar gönderin ve yanıtlar alın.

        Hızlı Şarj. 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat antrenman yapın

        Yalnızca 2 saatte şarj olur. Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Hoparlör çapı
          10 mm
          Hassasiyet
          95  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Arama yönetimi
          • Aramayı Cevapla/Bitir
          • Aramayı reddet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Kulak kapakları
          3 boy

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Müzik çalma süresi
          6  saat

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          5,9  cm
          Genişlik
          5  cm
          Derinlik
          2,8  cm
          Ağırlık
          0,022  kg

        • Ambalaj boyutları

          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Yükseklik
          17,3  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          3,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,102  kg
          Net ağırlık
          0,048  kg
          Dara ağırlığı
          0,054  kg
          EAN
          48 95229 11046 5

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          43  cm
          Genişlik
          24,8  cm
          Yükseklik
          18  cm
          Brüt ağırlık
          3,24  kg
          Net ağırlık
          1,152  kg
          Dara ağırlığı
          2,088  kg
          GTIN
          1 48 95229 11046 2

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          12  cm
          Genişlik
          10,5  cm
          Yükseklik
          16,7  cm
          Brüt ağırlık
          0,37  kg
          Net ağırlık
          0,144  kg
          Dara ağırlığı
          0,226  kg
          GTIN
          2 48 95229 11046 9

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