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Üretimden kaldırıldı

Kulak içi kablosuz spor kulaklığı

TAA4205BK/00

Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

Her havada daha akıllıca antrenman yapın.

  • Dahili kalp hızı monitörü

  • 6 saat oynatma süresi

  • Tam oturur

  • IPX5 su geçirmez ve terlemeye dayanıklı

Güçlü 10 mm neodimyum sürücüler

3 değiştirilebilir silikon kulaklık ucu

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı. Kolay kontrol

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı, koşarken hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Çok işlevli düğme sayesinde çalma listelerini duraklatabilir, çağrıları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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