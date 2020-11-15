2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAA4205BK/00
Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz.
Dahili kalp hızı monitörü
6 saat oynatma süresi
Tam oturur
IPX5 su geçirmez ve terlemeye dayanıklı
Kesintisiz Bluetooth bağlantısı, koşarken hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Çok işlevli düğme sayesinde çalma listelerini duraklatabilir, çağrıları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz.
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