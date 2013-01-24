Enerji veren ses. Kalp atışınızı izlerken 6 saat oynatma süresi

Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Daha sert tekme atın. Net ses, güçlü bas ve kalp atış hızınızı izlerken bile 6 saat oynatma süresi elde edin. USB-C ile 2 saatte tam şarj olurken 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar.