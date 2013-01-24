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Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her havada daha akıllıca antrenman yapın.
Bu su geçirmez spor kulaklıklarla antrenmanınızdan en iyi verimi alın. Kalp atış hızı monitörü uygun yoğunluğu bulmanıza, enerji veren ses ise temponuzu artırmanıza yardımcı olur. Philips Headphones uygulamasında ilerleme durumunuzu kaydedebilirsiniz. Tüm faydaları görün
Kulak içi kablosuz spor kulaklığı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Dahili monitörle kalp atış hızınızı takip edin. Kulaklığın içindeki sensör kalp atış hızınızı kusursuz biçimde izler. Böylece ne zaman kendinizi zorlayacağınızı, ne zaman dinleneceğinizi bilirsiniz. Strava ve Runkeeper gibi açık fitness takip uygulamaları ve Philips Headphones uygulaması ile uyumludur.
Daha hızlı koşun. Daha yükseğe zıplayın. Daha sert tekme atın. Net ses, güçlü bas ve kalp atış hızınızı izlerken bile 6 saat oynatma süresi elde edin. USB-C ile 2 saatte tam şarj olurken 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar.
Esnek silikon kanat uçları kulağınızın alt kısmına sıkıca oturur. Kulaklık kancaları ise kulağınızın üzerinde rahatça durur. Kulaklık ucu seçenekleri mükemmel kulak içi tamponu oluşturur.
Antrenman sırasında kalp atış hızınızı takip etmek için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamayı kullanarak dinlediğiniz müziğin veya podcast'in sesini de ayarlayabilirsiniz. Bası artırın, tiz tonları azaltın ya da hazır ses stillerinden birini seçin.
Bu spor kulaklıkları IPX5 sıçramaya karşı dayanıklılık derecesine sahiptir, yani uzun süreli ıslanmaya karşı dayanıklıdır. İyice terleyebilir, yağmur altında antrenman yapabilir ve hatta duşta bile takabilirsiniz.
Kesintisiz Bluetooth bağlantısı, koşarken hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Çok işlevli düğme sayesinde çalma listelerini duraklatabilir, çağrıları yanıtlayabilir, ses düzeyini ayarlayabilir veya telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz.
Kablo üzerindeki uzaktan kumanda sayesinde sesli asistanınıza dilediğinizi sorabilirsiniz. Hareket halindeyken aramalar yapın, mesajlar gönderin ve yanıtlar alın.
Yalnızca 2 saatte şarj olur. Ekstra güce ihtiyacınız olduğunda yalnızca 15 dakikalık Hızlı Şarj ile ekstra bir saatlik oynatma süresinin tadını çıkarın.
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