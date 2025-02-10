2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
TAA1009RD/10
Dilediğiniz yerde
Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kanat uçlu tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir.
Net ses sağlayan 12 mm sürücüler
Güvenli kullanım sağlayan kanat uçlu tasarım
1,2 m kablo uzunluğu
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Mükemmel ayarlanmış 12 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.
Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.
Birlikte verilen, kablo üzerindeki 3 düğmeli uzaktan kumanda, bu kulaklıkları kullanmayı kolaylaştırır. Akıllı telefonunuza dokunmadan arama yapın, çalma listelerinizde gezinin ve sesli asistanınıza dilediğinizi sorun.
Yorumlar