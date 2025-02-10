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1000 seriesMikrofonlu kulak içi spor kulaklığı

TAA1009RD/10

Seçenekler

Koyu gri
Koyu gri
Kırmızı
Kırmızı
Siyah
Siyah

Dilediğiniz yerde

Net sesi ve enerjik baslarıyla her hareketinize uyum sağlayacak bu tere dayanıklı kulaklıkla kendinizi müziğe bırakın. Esnek kanat uçlu tasarım, kulaklık uçlarının kulağınızda sabit kalmasını sağlar ve 1,2 m uzunluğundaki kablosu, telefonunuzu cebinizde taşımanız için mükemmeldir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Dilediğiniz yerde

  • Net ses sağlayan 12 mm sürücüler

  • Güvenli kullanım sağlayan kanat uçlu tasarım

  • 1,2 m kablo uzunluğu

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Net ses, enerjik bas

Mükemmel ayarlanmış 12 mm neodimyum sürücüler net ses sunarken bas delikleri, bas performansını artırır. Kulaklıklar, kulak kanalına girmeden kulağınıza rahatça oturur.

Nasıl hareket ederseniz edin kulağınızdan düşmeyen kulaklıklar

Esnek, şekillendirilmiş kulak kancaları ile son derece güvenli ve rahat bir deneyim için bu hafif kulaklıkları ayarlayabilirsiniz. En önemli anlarda kulaklıklarınızın düşeceğinden endişe etmeden özgürce hareket edebilirsiniz.

Kablo üzerindeki 3 düğmeli uzaktan kumanda. Müziği ve aramaları kolayca kontrol edin

Birlikte verilen, kablo üzerindeki 3 düğmeli uzaktan kumanda, bu kulaklıkları kullanmayı kolaylaştırır. Akıllı telefonunuza dokunmadan arama yapın, çalma listelerinizde gezinin ve sesli asistanınıza dilediğinizi sorun.

Teknik Özellikler

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