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        Üretimden kaldırıldı

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        SWW1001/00

        Evrensel Elektronik Düzenleyici Çantası

        Elektronik ekipmanınızı korumak için düzenlenmiş Elektronik Aksesuar Düzenleyici Çantası. Su geçirmez standart IPX4 malzeme ile elektronik cihazlarınızı güvenli ve kuru tutan tasarım. Eşyalarınızı derli toplu tutmak için dört iç bölmeli çanta.

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        Evrensel Elektronik Düzenleyici Çantası

        • Evrensel

        Taşıma kılıfı tek başına kullanılabilir veya çantanıza sığabilir

        Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.

        Güvenli bir saklama alanı için iç saklama cepleri

        Çantanın içinde; mobil cihazınızı, kablolarınızı, pillerinizi, bellek kartlarınızı veya korumak ve elinizin altında bulundurmak istediğiniz her şeyi saklamak için mükemmel olan cepler bulunur.

        Su sıçramalarına karşı dayanıklı malzeme suya batırılmamalıdır.

        Su sıçramalarına karşı dayanıklı malzeme, cihazınızı neme ve suyla temasa karşı korur.

        Teknik Özellikler

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        • Ürün lansmanları