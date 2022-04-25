2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWW1001/00
Evrensel Elektronik Düzenleyici Çantası
Elektronik ekipmanınızı korumak için düzenlenmiş Elektronik Aksesuar Düzenleyici Çantası. Su geçirmez standart IPX4 malzeme ile elektronik cihazlarınızı güvenli ve kuru tutan tasarım. Eşyalarınızı derli toplu tutmak için dört iç bölmeli çanta.
Evrensel
Kılıfı hareket halindeyken aygıtı korumak veya çantanızda ek koruma sağlamak için kullanın.
Çantanın içinde; mobil cihazınızı, kablolarınızı, pillerinizi, bellek kartlarınızı veya korumak ve elinizin altında bulundurmak istediğiniz her şeyi saklamak için mükemmel olan cepler bulunur.
Su sıçramalarına karşı dayanıklı malzeme, cihazınızı neme ve suyla temasa karşı korur.
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