Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD

60 fps'te Ultra HD 8K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı aksiyon ile en iyi kontrast ve kristal netliğinde görüntü sunan Dynamic HDR. 24 bit çözünürlükte 192 KHz'ye kadar Gelişmiş Ses dönüş kanalı desteği.