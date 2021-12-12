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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV9030/40
Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD
60 fps'te Ultra HD 8K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı aksiyon ile en iyi kontrast ve kristal netliğinde görüntü sunan Dynamic HDR. 24 bit çözünürlükte 192 KHz'ye kadar Gelişmiş Ses dönüş kanalı desteği.
8K 60 Hz
48 Gbps
3 m
Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 8K UHD 4320p'ye kadar video çözünürlüğünü destekler.
Dynamic HDR özellikli saniyede 60 kare, muhteşem kontrast ve ayrıntılar sunar.
Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.
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