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Üretimden kaldırıldı

HDMI kablosu

SWV9030/40

Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD

60 fps'te Ultra HD 8K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı aksiyon ile en iyi kontrast ve kristal netliğinde görüntü sunan Dynamic HDR. 24 bit çözünürlükte 192 KHz'ye kadar Gelişmiş Ses dönüş kanalı desteği.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ultra oyun deneyiminin keyfini çıkarın

Dynamic HDR'a sahip 8K 60 Hz Ultra HD

  • 8K 60 Hz

  • 48 Gbps

  • 3 m

UHD 4320p (8K)

Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 8K UHD 4320p'ye kadar video çözünürlüğünü destekler.

Dynamic HDR özellikli 60 Hz

Dynamic HDR özellikli saniyede 60 kare, muhteşem kontrast ve ayrıntılar sunar.

Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.

Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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