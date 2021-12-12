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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV6021/00
Kaliteli USB-C - HDMI ve VGA adaptörü
Kaliteli USB-C - HDMI (Dişi) ve VGA adaptörü. 0,15 metre kablo uzunluğu. VGA çıkışı, 60 Hz'de 1920 x 1080P Full HD çıkışını destekler. HDMI, 30 Hz'de 4K*2K ultra net çıkışı destekler.
HDMI
VGA
Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.
Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 4K'ya (3840 x 2160) kadar video çözünürlüğünü destekler.
Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare hız ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Bu, size daha iyi TV izleme deneyimi sağlar.
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