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Üretimden kaldırıldı

USB-C Adaptörü

SWV6021/00

Kaliteli USB-C - HDMI ve VGA adaptörü

Kaliteli USB-C - HDMI (Dişi) ve VGA adaptörü. 0,15 metre kablo uzunluğu. VGA çıkışı, 60 Hz'de 1920 x 1080P Full HD çıkışını destekler. HDMI, 30 Hz'de 4K*2K ultra net çıkışı destekler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Mükemmel netlik ve ses

Kaliteli USB-C - HDMI ve VGA adaptörü

  • HDMI

  • VGA

Kaliteli yapı tasarımı

Kaliteli yapı, uzun süre kullanılacak ürünler üretebilmek için yalnızca en iyi malzemeler kullanmaktadır.

4K çözünürlük (3840 x 2160)

Üstün görüntü kalitesi ve oyun deneyimleri sağlamak için 4K'ya (3840 x 2160) kadar video çözünürlüğünü destekler.

Saniyede 30 kare hızı ile mükemmel görüntüler 30 Hz video sinyali

Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare hız ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Bu, size daha iyi TV izleme deneyimi sağlar.

Teknik Özellikler

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