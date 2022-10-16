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HDMI kablosu

SWV5733B/00

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'e varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler. 3 metre kablo uzunluğu.

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Ethernet bağlantılı 4K 60 Hz Ultra HD

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

  • HDMI 2.0

  • 18 Gbps

  • 4K 60 Hz

  • 3 m

Saniyede 60 Hz kare

Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.

3D deneyimi

Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D ev sineması ve oyun deneyimi sunar.

Ses Dönüş Kanalı (ARC)

HDMI bağlantılı dahili tunerli bir TV'nin surround ses sistemine dijital ses verileri göndermesine olanak sağlayarak ayrı bir ses kablosu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
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