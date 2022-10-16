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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SWV5733B/00
Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin
60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'e varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler. 3 metre kablo uzunluğu.
HDMI 2.0
18 Gbps
4K 60 Hz
3 m
Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.
Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D ev sineması ve oyun deneyimi sunar.
HDMI bağlantılı dahili tunerli bir TV'nin surround ses sistemine dijital ses verileri göndermesine olanak sağlayarak ayrı bir ses kablosu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.
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