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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV5613G/00
HDMI Premium Sertifikalı Kablo
HDMI Premium Sertifikalı Kablo, 60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlük sunar. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.
Kaliteli malzeme kullanımı - Minimum veri kaybı ile en iyi bağlantıyı sağlamak için 30 AWG saf bakır kablo.
Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D ev sineması ve oyun deneyimi sunar.
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