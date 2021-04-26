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Üretimden kaldırıldı

HDMI kablosu

SWV5613G/00

HDMI Premium Sertifikalı Kablo

HDMI Premium Sertifikalı Kablo, 60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlük sunar. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler.

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Ethernet bağlantılı 4K 60 Hz Ultra HD

HDMI Premium Sertifikalı Kablo

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

Saniyede 60 Hz kare

Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.

En iyi görüntü ve ses kalitesi için 30 AWG saf bakır kablo.

Kaliteli malzeme kullanımı - Minimum veri kaybı ile en iyi bağlantıyı sağlamak için 30 AWG saf bakır kablo.

3D deneyimi

Tüm 3D video formatlarını destekleyerek gerçek 3D ev sineması ve oyun deneyimi sunar.

Teknik Özellikler

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