2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV5610G/00
Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin
60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler.
4K 60 Hz
18 Gbps
1,5 m
4K veya UHD 2160p düzeyine varan video çözünürlüklerini destekler. Bu sayede ekranınız, sinemalarda kullanılan Dijital Sinema sistemleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelir.
Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.
Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.
1.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
YOAARAS
24/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
GÖRÜNTÜ GİDİP GELİYOR
üRÜNÜ ALDIM VE GÖRÜNTÜ SÜREKLİ OLARAKGİDİP GELİYOR. bU NEDENLEBERBAT BİR ÜRÜN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM
Avantajlar
YOK
Dezavantajlar
BOZUK VE KALİTESİZ
Bu değerlendirme SWV5610G HDMI kablosu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-24
Bu değerlendirme SWV5610G HDMI kablosu için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-09-24