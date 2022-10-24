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Üretimden kaldırıldı

HDMI kablosu

SWV5610G/00

1

| (1) Değerlendirme

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler.

Tüm avantajları görüntüleyin

Ethernet bağlantılı 4K 60 Hz Ultra HD

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

4K veya UHD 2160p düzeyine varan video çözünürlüklerini destekler. Bu sayede ekranınız, sinemalarda kullanılan Dijital Sinema sistemleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelir.

Saniyede 60 Hz kare

Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.

Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.

Güvenilir bağlantı için altın kaplama konektör.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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1.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
3
2

24/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

GÖRÜNTÜ GİDİP GELİYOR

üRÜNÜ ALDIM VE GÖRÜNTÜ SÜREKLİ OLARAKGİDİP GELİYOR. bU NEDENLEBERBAT BİR ÜRÜN OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM

Avantajlar

YOK

Dezavantajlar

BOZUK VE KALİTESİZ

Bu değerlendirme SWV5610G HDMI kablosu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-24

Bu değerlendirme SWV5610G HDMI kablosu için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-09-24

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