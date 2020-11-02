2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWV5551/00
Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin
60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler
4K 60 Hz
18 Gbps
5 m
4K veya UHD 2160p düzeyine varan video çözünürlüklerini destekler. Bu sayede ekranınız, sinemalarda kullanılan Dijital Sinema sistemleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelir.
Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.
Altın kaplama konektörler temas direncini azaltarak daha iyi iletkenlik sağlar. Ayrıca konektörlerin oksitlenme nedeniyle bozulmasını önler.
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