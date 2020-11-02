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Üretimden kaldırıldı

HDMI kablosu

SWV5510/00

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

60 fps'de Ultra HD 4K çözünürlüğü deneyimleyin. Yüksek hızlı HDMI, 1536 KHz'ye varan örnekleme hızıyla eksiksiz 32 kanallı ses sistemini destekler

Tüm avantajları görüntüleyin

Ethernet bağlantılı 4K 60 Hz Ultra HD

Ultra Yüksek Çözünürlüklü görüntüleri deneyimleyin

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gbps

  • 1,5 m

UHD 2160p (4K)

4K veya UHD 2160p düzeyine varan video çözünürlüklerini destekler. Bu sayede ekranınız, sinemalarda kullanılan Dijital Sinema sistemleriyle rekabet edebilecek seviyeye gelir.

Saniyede 60 Hz kare

Saniyede maksimum 60 kare görüntü ile üstün izleme ve oyun deneyimi.

Daha iyi iletkenlik için altın kaplama konektörler

Altın kaplama konektörler temas direncini azaltarak daha iyi iletkenlik sağlar. Ayrıca konektörlerin oksitlenme nedeniyle bozulmasını önler.

Teknik Özellikler

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