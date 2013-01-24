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    Koaksiyel kablo

    SWV2204W/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın Güvenilir bir bağlantı sağlayın
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      Koaksiyel kablo

      SWV2204W/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Koaksiyel kablo

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Koaksiyel kablo

      Güvenilir bir bağlantı sağlayın

      Bileşenler arasında güvenilir bir ses/video bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Koaksiyel kablo

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        bu Pal tipi Koaksiyel Kabloyla

        • 10 m
        • Pal Fişleri

        Güvenilir temas için nikel kaplama konektörler

        Nikel kaplama konektörler, kablo ile konektör arasında temiz bir temas sağlayarak güvenilir bağlantı sunar.

        Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

        Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.

        Saf bakır koruma

        Saf bakır koruma, sinyal kaybına karşı koruma sağlar.

        Hızlı tanıma için renk kodlu konektörler

        Renk kodlu bağlantılar, kablolarınızı doğru giriş ve çıkışlara bağlamanızı kolaylaştırır

        Kolay kullanım için kaymayı önleyen ergonomik tasarım

        Bu kaymaz tutuş bileşenlerinizi kolay ve ergonomik açıdan rahat bir şekilde bağlamanızı sağlar.

        Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

        Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

        Esnek PVC kılıf

        Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

        Kauçuk gerinim önleyici

        Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Ambalaj Verileri

          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 99487 3
          Miktar
          1

        • Boyutlar

          Ürün uzunluğu
          23,5  cm
          Ürün genişliği
          195  mm
          Ürün yüksekliği
          56  mm
          Brüt ağırlık
          0,36  kg
          Net ağırlık
          0,30  kg
          Dara ağırlığı
          0,06  kg

        • Ambalaj

          Miktar
          0

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