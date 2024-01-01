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        Veri bağlantısı aktarımı

        SWR8106W/00

        HDMI bağlantısını uzatma

        HDMI 4K çözünürlüğü destekler. 200 metre aktarım menzili ile 5 GHz'de WiFi aktarım modu.

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        HDMI bağlantısını uzatma

        • HDMI

        • kablosuz

        A/5 Pim Mini B Konektörler

        A Erkek/B Erkek konektörler ile bağlantı gereksinimlerinizi karşılayın.

        Üstün koruma maksimum veri aktarımı sağlar

        Üstün koruma, harici radyo frekans parazitlerine karşı koruma sağlayarak maksimum veri aktarımı sağlar.

        Daha iyi iletkenlik için altın kaplamalı A Erkek/B Erkek konektörler

        Altın kaplamalı A Erkek/B Erkek konektörler, temas direncini düşürerek daha iyi iletkenlik sağlar.

        Teknik Özellikler

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        • İpuçları ve öneriler
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        • Ürün lansmanları