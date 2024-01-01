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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SWR8106W/00
HDMI bağlantısını uzatma
HDMI 4K çözünürlüğü destekler. 200 metre aktarım menzili ile 5 GHz'de WiFi aktarım modu.
HDMI
kablosuz
A Erkek/B Erkek konektörler ile bağlantı gereksinimlerinizi karşılayın.
Üstün koruma, harici radyo frekans parazitlerine karşı koruma sağlayarak maksimum veri aktarımı sağlar.
Altın kaplamalı A Erkek/B Erkek konektörler, temas direncini düşürerek daha iyi iletkenlik sağlar.
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