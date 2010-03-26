2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWA4522S/10
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz.
1,5 m
Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.
Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.