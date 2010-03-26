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Üretimden kaldırıldı

Stereo kayıt kablosu

SWA4522S/10

Güvenilir bir bağlantı sağlayın

Bileşenler arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu eşzamanlı stereo kayıt kablosuyla

Güvenilir bir bağlantı sağlayın

  • 1,5 m

Güvenli bağlantılar için kalıplı fiş

Kalıplı fişler, bileşenler arasında güvenli bağlantı ve uzun süreli kullanım sağlar.

Esnek PVC kılıf

Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Kauçuk gerinim önleyici

Kauçuk gerinim önleyici, kablo ile fiş arasında güvenli ama esnek bir bağlantı sağlar.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 188.2 kB
  • 18 June 2025

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya, 98.7 kB
  • 21 November 2023

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