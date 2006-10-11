2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SWA2105W/10
Güvenilir bir bağlantı sağlayın
Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz.
10 m
18 kalibreli
Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.
Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.
Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.