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Üretimden kaldırıldı

Hoparlör kablosu

SWA2105W/10

Güvenilir bir bağlantı sağlayın

Hoparlörlerinizle radyonuz arasında güvenilir bir ses bağlantısı sağlamak için bu kabloya güvenebilirsiniz.

Tüm avantajları görüntüleyin

bu hoparlör kablosu ile

Güvenilir bir bağlantı sağlayın

  • 10 m

  • 18 kalibreli

Güvenilir sinyal aktarımı için yüksek saflıkta bakır

Bu bakır iletken, sinyal aktarımında minimum dirençle yüksek oranda hassasiyet sağlar.

Daha kolay kurulum için Tak ve Çalıştır özelliği

Tak ve Çalıştır, yeni bir bileşeni kurabilmenizi veya ekleyebilmenizi ve bu bileşeni, karmaşık kurulum prosedürleri izlemeye veya teknik analiz yapmaya gerek kalmadan çalıştırabilmenizi sağlar.

Esnek PVC kılıf

Esnek PVC kılıf, hassas kablo çekirdeğini korur. Ayrıca, uzun ömür ve kurulum kolaylığı sağlar.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 187.8 kB
  • 18 June 2025

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