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- SmartClick hassas düzeltici
- Şık saklama kılıfı
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Yakın tıraş, pürüzsüz cilt
Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın tıraş, pürüzsüz cilt
Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Yakın tıraş, pürüzsüz cilt
Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yakın tıraş, pürüzsüz cilt
Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.
5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.
Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.
1 saatlik şarj ile 50 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu 17 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.
Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip olursunuz.
Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.
Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Tıraş Performansı
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