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    Star Wars special edition

    Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

    SW5710/47
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Yakın tıraş, pürüzsüz cilt Yakın tıraş, pürüzsüz cilt Yakın tıraş, pürüzsüz cilt
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      Star Wars special edition Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      SW5710/47
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Yakın tıraş, pürüzsüz cilt

      Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 569,99 TL

      Star Wars special edition Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Yakın tıraş, pürüzsüz cilt

      Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Yakın tıraş, pürüzsüz cilt

      Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 569,99 TL

      Star Wars special edition Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

      Yakın tıraş, pürüzsüz cilt

      Yenilikçi tıraş deneyimiyle gücü hissedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için cildinizin üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

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        Star Wars special edition

        Star Wars special edition

        Islak/kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Yakın tıraş, pürüzsüz cilt

        Gücü ele geçirin!

        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • 5 yönde esneyen Oynar Başlıklar
        • SmartClick hassas düzeltici
        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        İster ıslak ister kuru; rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak, cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

        27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

        27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        Hızlı ve yakın bir tıraş için başlıklar 5 yönde esner

        5 adet bağımsız hareket özelliğine sahip 5 boyutlu Oynar Başlıklar, boyunda ve çene hattında bile hızlı ve yakın bir tıraş için yakın cilt teması sunar.

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        AquaTec ile rahat bir kuru tıraş veya ferahlatıcı bir ıslak tıraş deneyimi yaşayın

        Nasıl tıraş etmek istediğinize karar verin. Aquatec Islak ve Kuru tıraş özelliği sayesinde, hızlı ve rahat bir kuru tıraş tercih edebilirsiniz. İsterseniz de jel ve köpük ile duşun altında ıslak tıraşı seçebilirsiniz.

        50 dakika kablosuz tıraş

        50 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarj ile 50 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu 17 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.

        1 saat şarj süresi

        1 saat şarj süresi

        Güçlü, enerji tasarruflu ve uzun ömürlü pilimiz sayesinde her şarjla daha uzun süre tıraş olun. 5 dakika hızlı şarj ile bir tıraş işlemi gerçekleştirecek kadar güce sahip olursunuz.

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Mükemmel bıyık ve favori düzeltme için takıp çıkarılır düzeltici

        Tarzınızı tamamlamak için cilt dostu hassas düzelticiyi makinenize takın. Bıyığınızı ve favorilerinizi düzeltmek için idealdir.

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • ComfortCut Bıçak Sistemi
          • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
          Yüz hatlarına uyum
          5 yönde esneyen Oynar Başlıklar
          SkinComfort
          • SkinProtection Sistemi
          • AquaTec Islak ve Kuru

        • Aksesuarlar

          SmartClick
          Hassas düzeltici
          Kese
          Seyahat kesesi

        • Güç

          Çalışma süresi
          50 dk / 17 tıraş
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 1 tıraş için 5 dakikada hızlı şarj
          Pil Tipi
          NiMH
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          9  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Çalışma
          • Kablosuz kullanım
          • Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Renk
          Star Wars Captain Phasma

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH50 ile değiştirin

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • SmartClick hassas düzeltici
        • Şık saklama kılıfı

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