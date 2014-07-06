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Üretimden kaldırıldı

Stylus ekran temizleyici

SVC3223K/10

Stylus ekran temizleyici

Tablet ekranı için optimum temizlik

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Stylus ekran temizleyici

  • Dizüstü Bilg./Tablet/Akıllı Tel.

  • ekranı

Tüm tablet cihazlarında kullanılabilen entegre ve iletken stylus

Tüm tablet cihazlarında kullanılabilen entegre ve iletken stylus

Tüm tablet cihaz türlerinde kullanılabilen entegre ve iletken stylus

Anti bakteriyel ve antistatik sıvı

Tozu, kiri ve parmak izlerini etkili ve güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için anti bakteriyel ve anti statik sıvı

Güvenli ve çevre dostu formül

Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 630.4 kB
  • 21 July 2026

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