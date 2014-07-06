2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SVC3223K/10
Stylus ekran temizleyici
Tablet ekranı için optimum temizlik
Dizüstü Bilg./Tablet/Akıllı Tel.
ekranı
Tüm tablet cihaz türlerinde kullanılabilen entegre ve iletken stylus
Tozu, kiri ve parmak izlerini etkili ve güvenli bir şekilde ortadan kaldırmak için anti bakteriyel ve anti statik sıvı
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.