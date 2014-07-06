2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SVC2334/10
Tablet Standı ve Temizleme Kiti
Kolay yazma, görüntüleme ve temizlik için entegre temizleme kiti bulunan tablet standı
Tabletler
Ekranınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde etkili bir şekilde temizlemek için dahili temizleyici ile birlikte sağlanır
Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.
Yatay ve dikey izleme/yazma için kompakt, katlanabilir stand