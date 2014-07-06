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Üretimden kaldırıldı

Tablet standı ve temizleme kiti

SVC2334/10

Tablet Standı ve Temizleme Kiti

Kolay yazma, görüntüleme ve temizlik için entegre temizleme kiti bulunan tablet standı

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Tablet Standı ve Temizleme Kiti

  • Tabletler

Ekranınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde temizlemek için dahili temizleyici ile birlikte sağlanır

Ekranınızı istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde etkili bir şekilde temizlemek için dahili temizleyici ile birlikte sağlanır

Güvenli ve çevre dostu formül

Bu temizleme sıvısının çevre dostu formülü, ekranınızı güvenli ve etkin bir şekilde temizlerken çevreyi korumanıza olanak sağlar.

Tableti tüm yönlerden görüntüleyebilmek için kompakt, katlanabilir stand

Yatay ve dikey izleme/yazma için kompakt, katlanabilir stand

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 394.8 kB
  • 21 July 2026

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