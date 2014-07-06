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Üretimden kaldırıldı

CareEkran temizleyici

SVC1117R/10

Kokulu Ekran Temizleyici

Taşınabilir cihazınızın ekranındaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur.

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Gül özlü

Kokulu Ekran Temizleyici

  • Tablet/Akıllı Telefon

Güvenli, damlatmayan formül

Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.

İz bırakmayan temizleme sıvısı

Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.

Tiftiksiz mikrofiber bez yüzeyleri güvenli bir şekilde ve tamamıyla siler

Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.

Teknik Özellikler

Kılavuzlar ve Belgeler

Yerelleştirilmiş reklam kitapçığı

  • PDF dosya, 359.4 kB
  • 1 December 2023

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