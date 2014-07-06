2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SVC1117M/10
Kokulu Ekran Temizleyici
Taşınabilir cihazınızın ekranındaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur.
Tablet/Akıllı Telefon
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.
Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.
Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.