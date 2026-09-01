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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Yeni
STH8040/80
En hızlı el tipi buharlı ütü*
Normal el tipi buharlı ütülerden farklı olarak AirStretch, ütüleme sırasında kıyafetleri sabit tutar. Yüksek hızlı motor ve hava fanı ile çalışarak kumaşı yerinde tutmak için hafif emme oluşturur, tek elle pürüzsüzce kayar ve daha iyi** ve daha hızlı*** kırışıklık giderir
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Patentli AirStretch Teknolojisi kumaşı düz çekerek buharın daha derine nüfuz etmesini sağlar ve daha hızlı*** sonuç verir
Buhar ve emmenin güçlü kombinasyonu tek geçişte daha iyi kırışıklık giderme sağlar**
OptimalTEMP Teknolojisi, narin ipekten sağlam kot kumaşa kadar ütülenebilir her kumaşı güvende tutar.
24 g/dk'ya kadar buhar çıkışı ve 1500 W güç, zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve etkili şekilde giderir*****
İki çıkarılabilir tank - 140 ml veya 200 ml. 8 kıyafeti ütüleyin, yeniden doldurmaya gerek yok. Çıkarın, doldurun, geri takın.
AirStretch Teknolojisi ile daha hızlı*** ütüleme deneyimi yaşayın. 2600Pa güçlü emme gücü**** kumaşı nazikçe düzleştirerek buharın daha derine ulaşmasını sağlar ve böylece daha hızlı, daha eşit sonuçlar elde edersiniz. Kısa sürede hazır görünün.
Buhar ve emme gücünün mükemmel kombinasyonu, tek hamlede** daha iyi kırışık giderme sağlar ve kıyafetlerinizi her kumaş türünde pürüzsüz ve ferah bırakır.
OptimalTEMP Teknolojisi, narin ipekten sağlam kot kumaşa kadar ütülenebilir her kumaşı güvende tutar. Ayar değiştirmeden veya doğru sıcaklığı beklemeden güvenle buhar uygulayın.
Yorumlar
Philips'ten, Euromonitor International Limited, ütü kategorisi tanımına göre; perakende hacim satışları birim bazında, 2025 verileri.
STH80XX emme ve buharlama ile test edilmiş, bir tişört üzerinde yalnızca buhar kullanan STH30XX ile karşılaştırılmıştır.
STH80XX emme ve buharlama ile test edilmiş, bir tişört üzerinde yalnızca buhar kullanan STH30XX ile karşılaştırılmıştır.
Yalnızca emme ile ölçülmüş, ısıtıcı ve buhar devre dışı bırakılmıştır.
1500 W güç değeri, cihazın 240 V güç kaynağına bağlı olmasına dayanmaktadır. Gerçek güç değeri voltaja bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bakteri/maya test suşları ile test edilmiştir: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Toz akarı türleri ile test edilmiştir: Dermatophagoides farinae (erkek ve dişi yetişkin akarlar ve nimfler)