En hızlı el tipi buharlı ütü*

Normal el tipi buharlı ütülerden farklı olarak AirStretch, ütüleme sırasında kıyafetleri sabit tutar. Yüksek hızlı motor ve hava fanı ile çalışarak kumaşı yerinde tutmak için hafif emme oluşturur, tek elle pürüzsüzce kayar ve daha iyi** ve daha hızlı*** kırışıklık giderir