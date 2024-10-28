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      5000 Serisi Buharlı Düzleştirici

      STH5030/20

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Modanın geleceği: buhar tarzla buluşuyor

      Kıyafetinizi seçtiniz ancak ütülemeye vaktiniz mi yok? Endişelenmeyin, bu iş bizde! Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi 35 saniyede hızlı bir şekilde ısınır ve kolay bir kullanım sunar. Sıfır yanık garantisi ve göz kamaştıran tasarımı ile sizlerle!

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      5000 Serisi Buharlı Düzleştirici

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      5000 Serisi
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      5000 Serisi

      Buharlı Düzleştirici

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      Modanın geleceği: buhar tarzla buluşuyor

      Philips'le gardırobunuza hava katın

      • Hassas ürünler ve ütülemesi zor kırışıklıklar için ideal
      • Şık ve modern tasarım - kullanımı kolay
      • Seyahat için taşınabilir, kullanışlı ve saklaması kolay
      Şık tasarım ve ayarlanabilir başlık: kullanması ve saklaması kolay

      Şık tasarım ve ayarlanabilir başlık: kullanması ve saklaması kolay

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, siz istediğinizde buhar vermeye hazır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlamanız için başlığı ayarlamanız yeterli. Ayarlanabilir eğilebilir başlığı sayesinde seyahat için kolayca taşınabilir ve evde hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir.

      Tak ve çalıştır: Saniyeler içerisinde kullanıma hazır, ütü masası gerekmez

      Tak ve çalıştır: Saniyeler içerisinde kullanıma hazır, ütü masası gerekmez

      Kullanımı oldukça kolay olan Philips el tipi buhar üretici 5000, 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınır. Büyük ve ağır ütü masasını kurma zahmetine son verebilirsiniz. Kıyafetlere askıda ya da düz bir yüzeyde buhar vererek kırışıklıkları giderebilirsiniz.

      Eco ve Max ayarları: Kıyafetinize uygun olanı seçin

      Eco ve Max ayarları: Kıyafetinize uygun olanı seçin

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, gardırobunuzdaki ütülenebilir tüm kıyafetleriniz için uygundur ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Eco ayarı, enerji tasarrufu sağlayan ideal ve varsayılan ayarınızdır. Daha güçlü bir buhar oranına sahip Max ayarı ise daha zorlu kırışıklıklar ve pamuklu kumaş gibi ürünler için idealdir.

      Active ısıtmalı buhar plakası: En hassas kumaşlı kıyafetlerinizi korur

      Active ısıtmalı buhar plakası: En hassas kumaşlı kıyafetlerinizi korur

      Philips el tipi buhar üreticisi 5000'in Active ısıtmalı buhar plakası, buhar üreticiyi en hassas kumaşlar da dahil olmak üzere ütülenebilir tüm kumaşlara zarar verme endişesi duymadan güvenle bastırabileceğiniz anlamına gelir. Yani ince ipek kumaştan dayanıklı kot kumaşa kadar her üründe kullanabilirsiniz. Philips el tipi buhar üreticisi 5000, maksimum güven ve bakım sunarak sıfır yanık riskine sahiptir. En sevdiğiniz kıyafetlerinizin kumaşı ne kadar hassas olursa olsun muhteşem görünmesini sağlar.

      Sivri uç: Ütülemesi zor alanlar için mükemmel

      Sivri uç: Ütülemesi zor alanlar için mükemmel

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000, en zorlu köşelere erişmek ve en karmaşık katları, fırfırları ve manşetleri düzeltmek için tasarlanmış sivri bir uca sahiptir. Bu, en hassas ve ayrıntılı tasarıma sahip kıyafetlerinizin istediğiniz zaman giymeye hazır olacağı anlamına gelir.

      Güçlü buhar: Kolayca harika sonuçlar elde etmeniz için

      Güçlü buhar: Kolayca harika sonuçlar elde etmeniz için

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000, etlileyici derecede yüksek bir buhar çıkışı sağlar (24 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar oranıyla 1400 Watt'a** kadar). Böylece en yüksek hızda ve hiç ödün vermeden en sevdiğiniz kıyafetinizin kırışıklıklarını kolayca giderebilirsiniz.

      Çıkarılabilir su haznesi: Kolay doldurma ve dökülmeyi önlemek için

      Çıkarılabilir su haznesi: Kolay doldurma ve dökülmeyi önlemek için

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000, 120 ml ve ek 200 ml'lik çıkarılabilir su haznesiyle birlikte gelir. Bu sayede daha uzun süre buhar vermeniz gerektiğinde hazneyi yeniden doldurmak; saklamadan veya seyahat için taşımadan önce boşaltmak kadar kolaydır. Ürünümüzün tarzını doğru şekilde yansıtmak için su haznesine, suyun zarif akışını güzel bir şekilde tasvir eden şık bir dalga deseni eklenmiştir.

      %50'si tamamen geri dönüştürülmüş plastikten oluşur: harika görünürken gezegeni korumanıza yardımcı olur

      %50'si tamamen geri dönüştürülmüş plastikten oluşur: harika görünürken gezegeni korumanıza yardımcı olur

      Satılan her bin adet Philips Buharlı Düzleştirici 5000 ile saf plastik kullanımını 295.000 plastik pipet kadar azaltıyoruz. Böylece sadece kıyafetinizi giydiğinizde değil, buhar uygularken de kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

      Buhar, bakteri/maya* ve akarları^ %99,9'a varan oranda yok eder

      Buhar, bakteri/maya* ve akarları^ %99,9'a varan oranda yok eder

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000, maksimum ferahlık için bakterileri %99,99 oranında yok eder. Bu sayede, ister yıkanmış ister daha önce giyilmiş olsun, giyeceğiniz kıyafetin ekstra temiz ve ferah olduğundan son derece emin olabilirsiniz.

      2’si 1 arada Koruyucu Eldiven: güvenli bir kullanım ve seyahat için

      2’si 1 arada Koruyucu Eldiven: güvenli bir kullanım ve seyahat için

      Philips Buharlı Düzleştirici 5000, kendi 2'si 1 arada seyahat aksesuarıyla birlikte gelir, böylece gittiğiniz her yerde ürünü düzenli bir şekilde saklayabilir ve darbelerden koruyabilirsiniz. Güvenlik eldiveni olarak da kullanılabildiği için yanınızda götürdüğünüz her kıyafete dakikalar içinde güvenli bir şekilde buhar uygulayabilirsiniz. Ürün sizi, evde veya seyahatte oluşabilecek buhar yanığı kazalarına karşı korur.

      Birlikte verilen StyleMat: tüm düz yüzeylerde güvenli buhar uygulaması

      Birlikte verilen StyleMat: tüm düz yüzeylerde güvenli buhar uygulaması

      Ütü masalarını unutun, Philips Buharlı Düzleştirici 5000, kendi StyleMat'iyle birlikte gelir. Yatak, kanepe, masa üzerinde kıyafetinizin altına yerleştirin, bir kapıya veya size uygun herhangi bir düz yüzeye asın, sonra buhar verin. İstediğiniz şekilde ve istediğiniz yerde buhar uygulayabilirsiniz. StyleMat buhar uygulamak için pürüzsüz bir yüzey sunar ve buhar uygularken mobilyalarınızı hasardan korur. İşiniz bittiğinde, saniyeler içinde paketleyip kaldırabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Dahil
        2'si 1 arada GlovePouch ve StyleMat (Açık Pembe)

      • Sonucun kalitesi

        Buhar plakası
        Metal
        Gerilim
        220 V - 240 V
        Güç
        1400 W'a kadar**
        Buhar Oranı
        24 g/dk'ya kadar
        Buharlı pişirme
        Dikey ve Yatay

      • Tasarım

        Renk
        Deniz Mavisi

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün ağırlığı
        815 g
        Ürünün boyutları (UxGxY)
        31,7x9,7x8,6 cm
        F-box boyutu (DxGxY cm)
        35x11,3x15

      • Kullanımı kolay

        Çıkarılabilir su haznesi
        Evet
        Güç kablosu uzunluğu
        2  m
        Kullanıma hazır
        Işıklı gösterge
        Isınma süresi
        35 saniye
        Su haznesi kapasitesi
        120 ml ve 200 ml
        Buhar ayarları
        ECO ve MAX

      • Teknoloji

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda kullanılabilir
        Evet
        Sıfır yanık riski
        Evet

      • Menşei

        Üretildiği yer:
        Çin

      • Sürdürülebilirlik

        Ambalaj
        Sürdürülebilir ambalaj
        Ürün
        %50 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • *Bakteri/maya test suşlarıyla test edilmiştir: Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test akar türleri ile test edilmiştir: Dermatophagoides farinae (erkek ve dişi yetişkin akarlar ve nimfler)
      • **1400 W güç derecesi, cihazın 240 V güç kaynağına bağlanmasına dayanmaktadır. Gerçek güç derecesi voltaja bağlı olarak değişebilir.
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