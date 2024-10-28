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Modanın geleceği: buhar tarzla buluşuyor
Kıyafetinizi seçtiniz ancak ütülemeye vaktiniz mi yok? Endişelenmeyin, bu iş bizde! Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi 35 saniyede hızlı bir şekilde ısınır ve kolay bir kullanım sunar. Sıfır yanık garantisi ve göz kamaştıran tasarımı ile sizlerle!Tüm faydaları görün
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Buharlı Düzleştirici
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Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, siz istediğinizde buhar vermeye hazır. Giysilerinizi bir askıda veya düz bir yüzeyde buharlamanız için başlığı ayarlamanız yeterli. Ayarlanabilir eğilebilir başlığı sayesinde seyahat için kolayca taşınabilir ve evde hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir.
Kullanımı oldukça kolay olan Philips el tipi buhar üretici 5000, 35 saniye gibi kısa bir sürede ısınır. Büyük ve ağır ütü masasını kurma zahmetine son verebilirsiniz. Kıyafetlere askıda ya da düz bir yüzeyde buhar vererek kırışıklıkları giderebilirsiniz.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000 Serisi, gardırobunuzdaki ütülenebilir tüm kıyafetleriniz için uygundur ve kırışıklıklardan kurtulmanızı sağlar. Eco ayarı, enerji tasarrufu sağlayan ideal ve varsayılan ayarınızdır. Daha güçlü bir buhar oranına sahip Max ayarı ise daha zorlu kırışıklıklar ve pamuklu kumaş gibi ürünler için idealdir.
Philips el tipi buhar üreticisi 5000'in Active ısıtmalı buhar plakası, buhar üreticiyi en hassas kumaşlar da dahil olmak üzere ütülenebilir tüm kumaşlara zarar verme endişesi duymadan güvenle bastırabileceğiniz anlamına gelir. Yani ince ipek kumaştan dayanıklı kot kumaşa kadar her üründe kullanabilirsiniz. Philips el tipi buhar üreticisi 5000, maksimum güven ve bakım sunarak sıfır yanık riskine sahiptir. En sevdiğiniz kıyafetlerinizin kumaşı ne kadar hassas olursa olsun muhteşem görünmesini sağlar.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000, en zorlu köşelere erişmek ve en karmaşık katları, fırfırları ve manşetleri düzeltmek için tasarlanmış sivri bir uca sahiptir. Bu, en hassas ve ayrıntılı tasarıma sahip kıyafetlerinizin istediğiniz zaman giymeye hazır olacağı anlamına gelir.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000, etlileyici derecede yüksek bir buhar çıkışı sağlar (24 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar oranıyla 1400 Watt'a** kadar). Böylece en yüksek hızda ve hiç ödün vermeden en sevdiğiniz kıyafetinizin kırışıklıklarını kolayca giderebilirsiniz.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000, 120 ml ve ek 200 ml'lik çıkarılabilir su haznesiyle birlikte gelir. Bu sayede daha uzun süre buhar vermeniz gerektiğinde hazneyi yeniden doldurmak; saklamadan veya seyahat için taşımadan önce boşaltmak kadar kolaydır. Ürünümüzün tarzını doğru şekilde yansıtmak için su haznesine, suyun zarif akışını güzel bir şekilde tasvir eden şık bir dalga deseni eklenmiştir.
Satılan her bin adet Philips Buharlı Düzleştirici 5000 ile saf plastik kullanımını 295.000 plastik pipet kadar azaltıyoruz. Böylece sadece kıyafetinizi giydiğinizde değil, buhar uygularken de kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000, maksimum ferahlık için bakterileri %99,99 oranında yok eder. Bu sayede, ister yıkanmış ister daha önce giyilmiş olsun, giyeceğiniz kıyafetin ekstra temiz ve ferah olduğundan son derece emin olabilirsiniz.
Philips Buharlı Düzleştirici 5000, kendi 2'si 1 arada seyahat aksesuarıyla birlikte gelir, böylece gittiğiniz her yerde ürünü düzenli bir şekilde saklayabilir ve darbelerden koruyabilirsiniz. Güvenlik eldiveni olarak da kullanılabildiği için yanınızda götürdüğünüz her kıyafete dakikalar içinde güvenli bir şekilde buhar uygulayabilirsiniz. Ürün sizi, evde veya seyahatte oluşabilecek buhar yanığı kazalarına karşı korur.
Ütü masalarını unutun, Philips Buharlı Düzleştirici 5000, kendi StyleMat'iyle birlikte gelir. Yatak, kanepe, masa üzerinde kıyafetinizin altına yerleştirin, bir kapıya veya size uygun herhangi bir düz yüzeye asın, sonra buhar verin. İstediğiniz şekilde ve istediğiniz yerde buhar uygulayabilirsiniz. StyleMat buhar uygulamak için pürüzsüz bir yüzey sunar ve buhar uygularken mobilyalarınızı hasardan korur. İşiniz bittiğinde, saniyeler içinde paketleyip kaldırabilirsiniz.
Aksesuarlar
Sonucun kalitesi
Tasarım
Ağırlık ve boyutlar
Kullanımı kolay
Teknoloji
Menşei
Sürdürülebilirlik
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