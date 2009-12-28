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    Cinema 21:9

    TV standı

    ST569954/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme
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      Cinema 21:9 TV standı

      ST569954/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme

      Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Cinema 21:9 TV standı

      Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme

      Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir

      Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme

      Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Cinema 21:9 TV standı

      Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme

      Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir

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        Cinema 21:9

        Cinema 21:9

        TV standı

        Toplam:

        Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme

        Philips Cinema 21:9'a uygun tasarım

        Philips Cinema 21:9'a uygun tasarım

        Philips Cinema 21:9'un tasarımına uygun TV standı

        30° kolay dönme

        Rahat görüntüleme için 30° kolay dönme

        Masa üstünde ve dönebilen duvara montajı olarak kolay kullanım için 2'si 1 arada stand

        Bu devrim yaratan 2'si 1 arada masa üstü standı televizyonunuzu kolayca duvara monte etmek için de kullanılabilir. Patentli tasarım tam 4 montaj konumuna olanak sağlar: dönebilen masaüstü standı, dönebilen duvar montajı, ultra düz duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Kolay montaj ve akıllı seviye ayarı sayesinde TV'nize mükemmel bir yatay açı kazandırabilirsiniz.

        Zarif ancak güçlü metal destek

        Zarif ancak güçlü metal destek. Hareketli görünen TV'nin tasarımı zenginleşir.

        Yüksek kaliteli cam üst kapak

        Standda yüksek kaliteli cam üst kapak

        Teknik Özellikler

        • İlgili Ürünler

          Aşağıdakilerle uyumludur
          56PFL9954

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Boyutlar

          Stand yüksekliği
          200  mm
          Stand derinliği
          325  mm
          Stand genişliği
          565  mm
          Kutu yüksekliği
          280  mm
          Kutu derinliği
          390  mm
          Kutu genişliği
          660  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          8,5  kg

        • Ambalaj Verileri

          Aşağıdaki şekilde teslim edilir
          Tamamen monte edilmiş

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