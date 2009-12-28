Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme
Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme
Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir
Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme
Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Cinema 21:9 TV'nizi rahat izleme
Uyumlu cam ve metal kaplamaya sahip bu yüksek kaliteli stand, evinizde optimum yerleştirmeye izin verir
TV standı
Toplam:
Philips Cinema 21:9'un tasarımına uygun TV standı
Rahat görüntüleme için 30° kolay dönme
Bu devrim yaratan 2'si 1 arada masa üstü standı televizyonunuzu kolayca duvara monte etmek için de kullanılabilir. Patentli tasarım tam 4 montaj konumuna olanak sağlar: dönebilen masaüstü standı, dönebilen duvar montajı, ultra düz duvar montajı ve Vesa uyumlu duvar montajı sabitleme. Kolay montaj ve akıllı seviye ayarı sayesinde TV'nize mükemmel bir yatay açı kazandırabilirsiniz.
Zarif ancak güçlü metal destek. Hareketli görünen TV'nin tasarımı zenginleşir.
Standda yüksek kaliteli cam üst kapak
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