Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Evrensel uzaktan kumanda

    SRU5110/87
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
      -{discount-value}
      TV all

      Evrensel uzaktan kumanda

      SRU5110/87
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

      Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Evrensel uzaktan kumanda

      Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

      Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün

      Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

      Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Evrensel uzaktan kumanda

      Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

      Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör evrensel-uzaktan-kumandalar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Evrensel uzaktan kumanda

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir

        1000'in üstünde markayla uyumlu

        • TV

        Tüm temel TV kontrol fonksiyonlarına sahip mükemmel uzaktan kumanda

        Büyük kanal değiştirme ve ses düğmeleri sayesinde kullanımı çok daha kolay. Bozulan veya kaybolan uzaktan kumandanızın yerine kullanmak için idealdir.

        Hızlı tuş algılamayla kolay kurulum

        Hızlı tuş algılama, cihazınızın markasını uzaktan kumandaya yükledikten sonra çalışmayan tuşları hızlı ve kolay şekilde düzeltmeye yardımcı olur. Kumandayı cihazınıza doğru tutarken tuşa 5 saniye süreyle basın; cihaz tepki verdiğinde tuşu onarmış olursunuz.

        Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

        Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.

        Soru sormak veya yardım almak için URC servis hattımızı arayın

        Evrensel uzaktan kumandanızla ilgili bir sorununuz veya sorunuz varsa veya asıl uzaktan kumandanızdaki bir fonksiyon tuşu kapsamlı dahili kod kitaplığında yoksa, bir çözüm geliştirmek için servis hattını arayın. Haftanın yedi günü size yardıma hazırız.

        Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

        Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.

        Rahat kontrol sağlayan ergonomik tasarım

        Doğal ve dengeli tutuş için pürüzsüz yuvarlaklaştırılmış şekil, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!

        Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar

        Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıştır. Ayrıca, belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı renkte bölümlerden (siyah, gümüş, alüminyum, ...) ve farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüş, mat, parlak, ...) yapılmıştır.

        Anında zaplayabilmeniz için piller de birlikte verilir

        Ayrıca pil satın almanız gerekmez. Böylece, yeni evrensel uzaktan kumandayı, paketten çıkar çıkmaz hemen kullanabilirsiniz!

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          Desteklenen cihazlar
          TV
          TV fonksiyonları
          • Program yukarı/aşağı
          • Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
          • Güç/bekleme
          • Rakam tuşları
          • AV seçimi, harici
          • Menü kontrolü
          • Renk/Parlaklık kontrolü
          • Teletext tuşları
          • Hızlı metin tuşları
          • Önceki program
          • Uyku/zamanlayıcı
          • 16:9
          • Kılavuz, bilgi
          Teletekst geliştirmeleri
          Hızlı metin
          Kurulum adımları
          2
          Tuş kopyalama fonksiyonu
          Evet
          Dil desteği
          GB/I/E/P/GR/RU/CZ/PL
          Tuş sayısı
          37
          Philips için önceden programlanmıştır
          Evet
          Yasal onaylar
          CE İşareti
          Sıçramaya dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          Pil
          Evet, 1,5V Pil R03/AAA

        • Güç

          Pil ömrü
          12 Ay
          Pil sayısı
          2
          Pil tipi
          AAA

        • Kızılötesi Özellikleri

          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          Aktarım LED'leri
          1
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet
          Veritabanındaki marka sayısı
          1000 üzeri
          Taşıyıcı frekans aralığı
          24 - 55 kHz
          Aktarım açısı
          90  derece

        • Ambalaj Verileri

          12NC
          908210006469
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 93584 5
          Yükseklik
          33  mm
          Uzunluk
          304  mm
          Genişlik
          157  mm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,578  kg
          Yükseklik
          17,2  cm
          Uzunluk
          30,5  cm
          Net ağırlık
          0,696  kg
          Dara ağırlığı
          0,882  kg
          Genişlik
          15  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          3,4  cm
          Brüt ağırlık
          ,245  kg
          Yükseklik
          30,4  cm
          Net ağırlık
          ,116  kg
          Dara ağırlığı
          ,129  kg
          Genişlik
          15,7  cm

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi