Kullanımı kolay gruplanmış fonksiyonlar

Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıştır. Ayrıca, belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı renkte bölümlerden (siyah, gümüş, alüminyum, ...) ve farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüş, mat, parlak, ...) yapılmıştır.