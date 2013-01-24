Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün
Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kumandanızın tüm fonksiyonlarını gerçekleştirir
Bu evrensel uzaktan kumanda, optimum kolaylık ile maksimum televizyon fonksiyonelliği istiyorsanız mükemmel seçimdir. Doğal uyumlu şekli, rahat kontrol sağlar! Tüm faydaları görün
Evrensel uzaktan kumanda
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Büyük kanal değiştirme ve ses düğmeleri sayesinde kullanımı çok daha kolay. Bozulan veya kaybolan uzaktan kumandanızın yerine kullanmak için idealdir.
Hızlı tuş algılama, cihazınızın markasını uzaktan kumandaya yükledikten sonra çalışmayan tuşları hızlı ve kolay şekilde düzeltmeye yardımcı olur. Kumandayı cihazınıza doğru tutarken tuşa 5 saniye süreyle basın; cihaz tepki verdiğinde tuşu onarmış olursunuz.
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.
Evrensel uzaktan kumandanızla ilgili bir sorununuz veya sorunuz varsa veya asıl uzaktan kumandanızdaki bir fonksiyon tuşu kapsamlı dahili kod kitaplığında yoksa, bir çözüm geliştirmek için servis hattını arayın. Haftanın yedi günü size yardıma hazırız.
Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.
Doğal ve dengeli tutuş için pürüzsüz yuvarlaklaştırılmış şekil, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!
Kolaylıkla gruplanan fonksiyonlar, özel bir ses video cihazını kontrol etmek için size gereken düğmeleri kolayca tanımanızı sağlar. Cihazın tüm fonksiyonları, uzaktan kumanda üzerinde gruplanmıştır. Ayrıca, belirli bir ses video cihazını kontrol etmek üzere hangi düğmelerin bir arada kullanılacağını kolayca anlamanız için, uzaktan kumandanın üst kısmı farklı renkte bölümlerden (siyah, gümüş, alüminyum, ...) ve farklı düğme kaplamalarından (siyah, gümüş, mat, parlak, ...) yapılmıştır.
Ayrıca pil satın almanız gerekmez. Böylece, yeni evrensel uzaktan kumandayı, paketten çıkar çıkmaz hemen kullanabilirsiniz!
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Kızılötesi Özellikleri
Ambalaj Verileri
Dış Karton
Ambalaj boyutları