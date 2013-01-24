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    Prestigo

    Evrensel uzaktan kumanda

    SRT9320/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Dokunmatik Ekran Dokunmatik Ekran Dokunmatik Ekran
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      Prestigo Evrensel uzaktan kumanda

      SRT9320/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Dokunmatik Ekran

      300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Prestigo Evrensel uzaktan kumanda

      Dokunmatik Ekran

      300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

      Dokunmatik Ekran

      300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Prestigo Evrensel uzaktan kumanda

      Dokunmatik Ekran

      300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün

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        Prestigo

        Prestigo

        Evrensel uzaktan kumanda

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Dokunmatik Ekran

        Sadece gerekli tuşları görün

        • Ultra dokunuşlu 20'si 1 arada
        Birden fazla cihazı kontrol etmek için etkinlikler

        Birden fazla cihazı kontrol etmek için etkinlikler

        Her cihazı ayrı şekilde kontrol etmek yerine tek bir düğmeye dokunarak ev eğlence faaliyetlerini başlatın. Sadece 'Film izle' gibi bir faaliyet düğmesine basın, Prestigo film izlemeniz için TV, DVD oynatıcı veya Ev sinema sistemi gibi farklı cihazları otomatik olarak açacaktır.

        Kolay gezinme için dokunmaya duyarlı ekran

        Kolay gezinme için dokunmaya duyarlı ekran

        Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak veren dokunmaya duyarlı ekran.

        Favori kanallarınıza doğrudan erişim

        Favori kanallarınıza doğrudan erişim

        Uzaktan kumanda, birçok ülkenin başlıca TV ve radyo istasyonları için kanal simgelerinden oluşan bir kütüphaneye sahiptir. Renkli LCD ekran üzerinden kanallar için doğru kanal simgelerini atayabilirsiniz. Bir kez ayarlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki rakam tuşları yerine istasyon simgelerini kullanarak, favori kanallarınız arasında gezinmek için LCD ekran bilgilerini kullanırsınız.

        7,1 cm tam renkli ekran ile kolay okunabilirlik ve gezinme

        7,1 cm (240 x 320 piksel) tam renkli LCD ekran, yüksek çözünürlük kalitesi ve kolay okuma olanağı sağlıyor. Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak sağlayan dokunmaya duyarlı ekran..

        Cihazları karanlıkta kontrol etmeyi sağlayan aydınlatmalı tuşlar

        Işıklı tuş takımı sayesinde tüm cihazları karanlıkta bile kolayca kontrol edin.

        Başka fonksiyonları kolayca öğrenip etiketleyin

        Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir. Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız!

        İnternet kütüphanesi ile çevrimiçi güncellemeler

        Uzaktan kumandada bulunan Philips PrestigoSync yazılımı ve USB bağlantı noktası sayesinde çevrimiçi güncellemelere kolayca erişebilirsiniz. Favorileri kanallarınızı 10.000'den fazla kanal simgesi içeren en güncel veritabanı kütüphanesinden seçebilirsiniz. Philips PrestigoSync yazılımı ile ayrıca, Prestigo'nuz için en güncel bellenimden anında haberdar olursunuz. Bu yazılım bir CD-rom'da verilir veya resmi Philips web sitesinden edinilebilir.

        Ekranda adım adım rehberlik

        Bir marka ya da cihazın tanımlanması için kılavuza bakarak 4 basamaklı bir kodun girilmesi gereken diğer evrensel uzaktan kumandaların aksine, bu uzaktan kumandanın üzerinde markadan bağımsız olarak, adım adım cihaz üstü talimatlar bulunmaktadır.

        Farklı cihazları kontrol etmek için evrensel IR kodu veritabanı

        Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodlarını içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmesine gerek kalmadan donanımınıza kumanda edebilmesini sağlar. Doğru kızılötesi kod seti, otomatik arama ile uzak veritabanından seçilir. Bu, model veya markadan bağımsız olarak, günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm ses/video sistem öğelerini kontrol etmenizi sağlar.

        En sık kullanılan cihaz düğmeleri ile kolay kullanım

        En sık kullanılan düğmeler, görmeden çalıştırma aracılığıyla kolay kullanım sağlayacak şekilde cihaz düğmesi olarak bulunmaktadır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          1,5  m

        • Kullanılabilirlik

          Arkadan aydınlatmalı düğmeler
          Evet
          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Kanal simge kitaplığı
          500
          Ekran Tipi
          LCD
          Etkinlik sayısı
          20
          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Felemenkçe
          • Türkçe
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Portekizce
          • Rusça
          • İspanyolca
          Programlanabilir kanal simgeleri
          100
          Desteklenen cihazlar
          • AMP
          • Müzik sistemi
          • Blu-ray oynatıcı
          • KABLO
          • CD/MD
          • DSS
          • DVB-T/S
          • DVD
          • DVD kaydedici
          • Birleşik DVD-VCR
          • Birleşik DVDR-HDD
          • DVR
          • Dijital Ortam Alıcısı
          • Oyun konsolu
          • HD-DVD oynatıcı
          • HTS
          • Sabit Disk kaydedici
          • Ev Sineması
          • MP3 Çalar Dock'u
          • Minidisk
          • PC
          • PVR
          • Telefon
          • Projektör (IR)
          • ALICI
          • SAT
          • TEYP
          • TV
          • Birleşik TV-DVD
          • Birleşik TV-VCR
          • Birleşik TV-VCR-DVD
          • Radyo
          • VCD, Lazer Disk
          • VCR

        • Ekran

          Dokunmatik panel
          Evet

        • Kızılötesi Özellikleri

          IR kodlarını öğrenme
          Evet
          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet

        • Güç

          Piller dahildir
          Evet
          Pil tasarrufu yöneticisi
          Otomatik açma/kapama
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Kurulum

          Kurulum Yöntemi
          cihaz üzeri

        • Sistem özelliği

          Flash bellek boyutu
          8 MB

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