Başka fonksiyonları kolayca öğrenip etiketleyin

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir. Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız!