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Dokunmatik Ekran
300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dokunmatik Ekran
300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün
Dokunmatik Ekran
300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Dokunmatik Ekran
300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı evrensel uzaktan kumanda. Tüm faydaları görün
Evrensel uzaktan kumanda
Philips Online Mağaza fiyatı
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Her cihazı ayrı şekilde kontrol etmek yerine tek bir düğmeye dokunarak ev eğlence faaliyetlerini başlatın. Sadece 'Film izle' gibi bir faaliyet düğmesine basın, Prestigo film izlemeniz için TV, DVD oynatıcı veya Ev sinema sistemi gibi farklı cihazları otomatik olarak açacaktır.
Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak veren dokunmaya duyarlı ekran.
Uzaktan kumanda, birçok ülkenin başlıca TV ve radyo istasyonları için kanal simgelerinden oluşan bir kütüphaneye sahiptir. Renkli LCD ekran üzerinden kanallar için doğru kanal simgelerini atayabilirsiniz. Bir kez ayarlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki rakam tuşları yerine istasyon simgelerini kullanarak, favori kanallarınız arasında gezinmek için LCD ekran bilgilerini kullanırsınız.
7,1 cm (240 x 320 piksel) tam renkli LCD ekran, yüksek çözünürlük kalitesi ve kolay okuma olanağı sağlıyor. Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak sağlayan dokunmaya duyarlı ekran..
Işıklı tuş takımı sayesinde tüm cihazları karanlıkta bile kolayca kontrol edin.
Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandadan kızılötesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir. Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız!
Uzaktan kumandada bulunan Philips PrestigoSync yazılımı ve USB bağlantı noktası sayesinde çevrimiçi güncellemelere kolayca erişebilirsiniz. Favorileri kanallarınızı 10.000'den fazla kanal simgesi içeren en güncel veritabanı kütüphanesinden seçebilirsiniz. Philips PrestigoSync yazılımı ile ayrıca, Prestigo'nuz için en güncel bellenimden anında haberdar olursunuz. Bu yazılım bir CD-rom'da verilir veya resmi Philips web sitesinden edinilebilir.
Bir marka ya da cihazın tanımlanması için kılavuza bakarak 4 basamaklı bir kodun girilmesi gereken diğer evrensel uzaktan kumandaların aksine, bu uzaktan kumandanın üzerinde markadan bağımsız olarak, adım adım cihaz üstü talimatlar bulunmaktadır.
Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılötesi kodlarını içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmesine gerek kalmadan donanımınıza kumanda edebilmesini sağlar. Doğru kızılötesi kod seti, otomatik arama ile uzak veritabanından seçilir. Bu, model veya markadan bağımsız olarak, günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm ses/video sistem öğelerini kontrol etmenizi sağlar.
En sık kullanılan düğmeler, görmeden çalıştırma aracılığıyla kolay kullanım sağlayacak şekilde cihaz düğmesi olarak bulunmaktadır.
Aksesuarlar
Kullanılabilirlik
Ekran
Kızılötesi Özellikleri
Güç
Kurulum
Sistem özelliği