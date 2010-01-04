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    Evrensel uzaktan kumanda

    SRP5004/53
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    • Hızlı ve Kolay Kurulum Hızlı ve Kolay Kurulum Hızlı ve Kolay Kurulum
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      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

      SRP5004/53

      Hızlı ve Kolay Kurulum

      Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. Ergonomik tasarımı, arkadan aydınlatmalı tuşları ve yumuşak kaplamasıyla elinize tam oturan bu uzaktan kumandayı kullanmak son derece kolaydır Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

      Hızlı ve Kolay Kurulum

      Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. Ergonomik tasarımı, arkadan aydınlatmalı tuşları ve yumuşak kaplamasıyla elinize tam oturan bu uzaktan kumandayı kullanmak son derece kolaydır Tüm faydaları görün

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        Perfect replacement

        Perfect replacement

        Evrensel uzaktan kumanda

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        Hızlı ve Kolay Kurulum

        • 4'ü 1 arada
        • arkadan aydınlatmalı düğmeler
        SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik

        SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik

        Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!

        Onaylı Çevreci Ürün: Sürdürülebilir bir çevreye bağlılık

        Onaylı Çevreci Ürün: Sürdürülebilir bir çevreye bağlılık

        Royal Philips Electronics tarafından Çevreci Ürün olarak onaylanmıştır. Çevreci Ürün, cihaz performansının çok önemli sürdürülebilirlik konularında (örneğin enerji verimliliği, ürün ağırlığı, kullanım ömrü yönetimi, vb.), başlıca rakiplerinden en az %10 daha iyi olduğu anlamına gelir.

        Doğal uyum ve elde tutması rahat

        Doğal ve dengeli tutuş sağlayan uzaktan kumanda, elinize mükemmel bir şekilde uyar. Ayrıca görünüşü de mükemmeldir!

        Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

        Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.

        Büyük düğmeler kullanımı ve okunabilirliği geliştirir

        Büyük tuşlar, kumanda tuşunun üzerindeki yazının daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda tuşundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tuşa basmak daha kolay hale gelir.

        Kısmen arkadan aydınlatmalı tuşlarla karanlıkta da kullanılır

        Kullanışlı arkadan aydınlatmalı tuşları sayesinde uzaktan kumandayı karanlıkta dahi kullanabilirsiniz.

        Yumuşak kaplamalı arka kısım yumuşak bir tutuş sağlar ve kaymayı önler.

        Uzaktan kumandanın arka kısmı yumuşak bir kaplamaya sahiptir. Bu özel kaplama kaymayı da önler.

        Kolay kullanım için yeni cihazları öğrenen akıllı uzaktan kumanda

        Yeni/bilinmeyen fonksiyonların orijinal uzaktan kumandadan öğrenilmesi ve Philips Evrensel Uzaktan Kumandaya aktarılması olanağı, cihazın gelecekte de kullanılabilmesini sağlar.

        1200'den fazla markayla uyumlu

        1200'den fazla markayla tam uyum.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          Uzunluk
          30  cm
          Ambalaj sayısı
          6
          Genişlik
          25.3  cm
          Brüt ağırlık
          2.32  kg
          Yükseklik
          18.6  cm
          GTIN
          1 87 12581 49294 3
          Net ağırlık
          0.636  kg
          Dara ağırlığı
          1.684  kg

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Tuş sayısı
          49
          Yasal onaylar
          CE İşareti
          Dil desteği
          EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
          Philips için önceden programlanmıştır
          Evet
          Desteklenen cihazlar
          • Blu-ray oynatıcı
          • KABLO
          • DVB-T
          • DVD
          • Birleşik DVDR-HDD
          • SAT
          • TV
          • VCR

        • Güç

          Piller dahildir
          Evet
          Pil tipi
          AAA
          Pil ömrü
          12 ay
          Pil sayısı
          2

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          27.5  cm
          Ambalaj türü
          Ekran
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          14.5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 49294 6
          Brüt ağırlık
          0.3  kg
          Net ağırlık
          0.106  kg
          Dara ağırlığı
          0.194  kg

        • Kızılötesi Özellikleri

          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          Aktarım LED'leri
          1
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet
          Veritabanındaki marka sayısı
          1200'den fazla
          Taşıyıcı frekans aralığı
          24 - 55 kHz
          Aktarım açısı
          45  derece

        • Kurulum

          Kurulum Yöntemi
          SimpleSetup

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