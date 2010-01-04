Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. XL tuşları ve koruyucu kaplamasıyla bu uzaktan kumanda, eski, kayıp ya da bozuk kumandalarınızın yerine kolayca kullanabileceğiniz ideal araçtır! Tüm faydaları görün
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Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda
Hızlı ve Kolay Kurulum
Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. XL tuşları ve koruyucu kaplamasıyla bu uzaktan kumanda, eski, kayıp ya da bozuk kumandalarınızın yerine kolayca kullanabileceğiniz ideal araçtır! Tüm faydaları görün
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Hızlı ve Kolay Kurulum
4'ü 1 arada
SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik
Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!
TV, DVD oynatıcı/kaydedici, STB ve VCR için 4'ü 1 arada
Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, markası veya modeli ne olursa olsun TV, DVD kaydedici/oynatıcı, uydu alıcı, dijital karasal alıcı veya kablolu set üstü kutu (STB) ve VCR için dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.
Koruyucu çerçeve, konforlu ve sağlam bir tutuş sağlar.
Özel lastik çerçevenin sağladığı ekstra koruma, kumandanın kırılma olasılığını azaltır. Ayrıca, kumandanın elinizde rahat ve sağlam bir şekilde tutulmasını da sağlar.
Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi
Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.
Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır
Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.
1000'den fazla markayla uyumlu
1000'den fazla markayla tam uyum.
Büyük tuşlar kullanım ve okunabilirliği artırır.
Büyük tuşlar, kumanda tuşunun üzerindeki yazının daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda tuşundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tuşa basmak daha kolay hale gelir.
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