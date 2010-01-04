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    Evrensel uzaktan kumanda

    SRP3004/53
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    • Hızlı ve Kolay Kurulum Hızlı ve Kolay Kurulum Hızlı ve Kolay Kurulum
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      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

      SRP3004/53

      Hızlı ve Kolay Kurulum

      Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. XL tuşları ve koruyucu kaplamasıyla bu uzaktan kumanda, eski, kayıp ya da bozuk kumandalarınızın yerine kolayca kullanabileceğiniz ideal araçtır! Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Perfect replacement Evrensel uzaktan kumanda

      Hızlı ve Kolay Kurulum

      Yenilikçi SimpleSetup özelliğine sahip Philips evrensel uzaktan kumanda ile hızlı ve kolay kurulumun keyfini çıkarın. XL tuşları ve koruyucu kaplamasıyla bu uzaktan kumanda, eski, kayıp ya da bozuk kumandalarınızın yerine kolayca kullanabileceğiniz ideal araçtır! Tüm faydaları görün

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        Perfect replacement

        Perfect replacement

        Evrensel uzaktan kumanda

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        Hızlı ve Kolay Kurulum

        • 4'ü 1 arada
        SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik

        SimpleSetup, Philips tarafından sunulan yepyeni bir özellik

        Yalnızca 3 kolay adımla tamamlanan yenilikçi Kolay Kurulum özelliği ile evrensel uzaktan kumandanızı hızlı ve kolay bir şekilde kurun: 1. Cihazınızın marka koduna bakın ve uzaktan kumandaya girin 2. Cihaz kapanana kadar açma/kapatma düğmesine basın 3. Tüm tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Hazır!

        TV, DVD oynatıcı/kaydedici, STB ve VCR için 4'ü 1 arada

        Bir sehpa dolusu uzaktan kumanda yerine, markası veya modeli ne olursa olsun TV, DVD kaydedici/oynatıcı, uydu alıcı, dijital karasal alıcı veya kablolu set üstü kutu (STB) ve VCR için dayanıklı tek bir uzaktan kumanda kullanın.

        Koruyucu çerçeve, konforlu ve sağlam bir tutuş sağlar.

        Özel lastik çerçevenin sağladığı ekstra koruma, kumandanın kırılma olasılığını azaltır. Ayrıca, kumandanın elinizde rahat ve sağlam bir şekilde tutulmasını da sağlar.

        Özel web sitesi aracılığıyla URC destek servisi

        Tüm markalar için tüm kodların Philips URC web sitesi tarafından sağlandığı, uzaktan kumandanız için özel destek servisi.

        Philips donanımlarla kullanmaya hazırdır

        Philips donanıma sahipseniz, evrensel uzaktan kumandayı programlayama gerek kalmadan kullanabilirsiniz, çünkü tüm tuşlar, Philips için önceden programlanmıştır.

        1000'den fazla markayla uyumlu

        1000'den fazla markayla tam uyum.

        Büyük tuşlar kullanım ve okunabilirliği artırır.

        Büyük tuşlar, kumanda tuşunun üzerindeki yazının daha iyi okunmasını sağlar. Ayrıca, standart kumanda tuşundan 2 mm daha büyük boyutuyla, tuşa basmak daha kolay hale gelir.

        Teknik Özellikler

        • Dış Karton

          Uzunluk
          29.9  cm
          Ambalaj sayısı
          6
          Genişlik
          16.9  cm
          Brüt ağırlık
          1.832  kg
          Yükseklik
          19.4  cm
          GTIN
          1 87 12581 49331 5
          Net ağırlık
          1.14  kg
          Dara ağırlığı
          0.692  kg

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Tuş sayısı
          31
          DVD fonksiyonları
          • Ses ayarları
          • Rakam tuşları
          • Disk menü kontrolü
          • Altyazı seçimi
          • Sistem menü kontrolü
          • Aktarma tuşları
          Yasal onaylar
          CE İşareti
          Dil desteği
          EN/EL/RU/CZ/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
          Philips için önceden programlanmıştır
          Evet
          Sıçramaya dayanıklı
          Evet
          SAT/CBL fonksiyonları
          • Kanal yukarı/aşağı
          • Rakam tuşları
          • Kılavuz, bilgi
          • Menü kontrolü
          • Metin fonksiyonları
          • Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
          TV fonksiyonları
          • AV seçimi, harici
          • Renk/Parlaklık kontrolü
          • Rakam tuşları
          • Hızlı metin tuşları
          • Menü kontrolü
          • Güç/bekleme
          • Program yukarı/aşağı
          • Teletext tuşları
          • Ses seviyesi yukarı/aşağı, susturma
          Desteklenen cihazlar
          • DVD
          • SAT
          • TV
          • VCR
          VCR fonksiyonları
          • Menü kontrolü
          • Showview, VCR plus
          • Aktarma tuşları (6)

        • Güç

          Pil tipi
          AAA

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          27.5  cm
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Genişlik
          14.5  cm
          Derinlik
          3  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          87 12581 49331 8
          Brüt ağırlık
          0.225  kg
          Net ağırlık
          0.19  kg
          Dara ağırlığı
          0.035  kg

        • Kızılötesi Özellikleri

          Çalışma mesafesi
          33 ft (10 m)
          Aktarım LED'leri
          1
          Evrensel IR kodu veritabanı
          Evet
          Veritabanındaki marka sayısı
          1000 üzeri
          Taşıyıcı frekans aralığı
          24 - 55 kHz
          Aktarım açısı
          45  derece

        • Kurulum

          Kurulum Yöntemi
          SimpleSetup

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