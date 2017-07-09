Verimlilik için tasarlanan 600 serisi klavye-fare seti, özenle tasarlanmış ergonomik klavyesi ve faresi ile gün boyu güvenle kullanıma uygundur. "Tak ve unut" tipi kablosuz bağlantı sayesinde masanızda dağınıklık oluşmasının önüne geçin ve işlerinize odaklanın.
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