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      600 Series Kablosuz klavye-fare seti

      SPT6602B/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      İhtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlandı

      Verimlilik için tasarlanan 600 serisi klavye-fare seti, özenle tasarlanmış ergonomik klavyesi ve faresi ile gün boyu güvenle kullanıma uygundur. "Tak ve unut" tipi kablosuz bağlantı sayesinde masanızda dağınıklık oluşmasının önüne geçin ve işlerinize odaklanın.

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      600 Series Kablosuz klavye-fare seti

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      Bu ürün
      600 Series
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      600 Series

      Kablosuz klavye-fare seti

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      • 3 düğme
      • Kablosuz
      • Kompakt Tasarım
      Temizlik ve ara sıra yaşanabilecek dökülmeler için su geçirmez tasarım

      Temizlik ve ara sıra yaşanabilecek dökülmeler için su geçirmez tasarım

      Hayatta aksaklıklar olabilir. Bu su geçirmez klavye sayesinde ara sıra yaşanabilecek dökülmeler ve sıçramalar hiç sorun değil. Bu klavyeler uzun süre kullanılmak için üretilmiştir.

      Sadelik için güçlü 2,4 GHz tak ve unut tipi kablosuz

      Sadelik için güçlü 2,4 GHz tak ve unut tipi kablosuz

      Rahat ve sessiz yazma deneyimi için dikkat çekmeyen tuşlar

      Rahat ve sessiz yazma deneyimi için dikkat çekmeyen tuşlar

      İnce profilli tasarım masanızın üzerinde harika görünür

      İnce profilli tasarım masanızın üzerinde harika görünür

      Tuşlar milyonlarca tuş vuruşu ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

      Tuşlar milyonlarca tuş vuruşu ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

      Konforlu ve ergonomik fare tasarımı muhteşem bir his sunar

      Konforlu ve ergonomik fare tasarımı muhteşem bir his sunar

      Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme

      Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme

      Çok yönlü tasarımı sayesinde fareyi dilediğiniz elinizle kullanabilirsiniz

      Çok yönlü tasarımı sayesinde fareyi dilediğiniz elinizle kullanabilirsiniz

      Teknik Özellikler

      • İşletim Sistemi/Sistem Gereksinimleri

        Sistem Gereklilikleri
        Microsoft Windows 2000, ME, XP, Vista ve üzeri, Linux, IOS

      • Fiziksel Boyutlar

        Boyutlar (UxGxY)
        Fare: 112,92 x 60,63 x 37,4 (mm), Klavye: 432,7 x 124,8 x 26,24 (mm)
        Ağırlık
        Fare: 97 ± 5 (g), Klavye: 450 ± 5 (g)

      • Teknik özellikler

        Bağlanabilirlik
        2,4 GHz kablosuz bağlantı, 10 metre etkili kablosuz bağlantı mesafesi
        Ürün Türü
        Kablosuz klavye-fare seti
        Anahtarlar
        104 Tuş
        Her İki El ile Kullanılabilen Tür
        Sol ve sağ elini kullanan kullanıcılara yönelik fare
        Ön Panel Malzemesi-Klavye
        Plastik ön panel
        Optik Sensör Hassaslığı-Fare
        1000 dpi fare

      Badge-D2C

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