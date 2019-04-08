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Üretimden kaldırıldı

300 SeriesKablosuz fare

SPK7374/00

Kablosuz kullanım ve taşıma rahatlığı

Avucunuza kolayca sığan, çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz bu şık ve kullanışlı dizüstü bilgisayar faresi kablosuz bağlantıyla çalışır ve birçok yüzeyde kullanıma olanak tanıyan optik sensöre sahiptir.

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Kablosuz kullanım ve taşıma rahatlığı

  • 3 düğme

  • 2,4 GHz Kablosuz

  • Optik Sensör

Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme

"Ayarla ve unut" tipi uzun pil ömrü

Uzun pil ömrü sayesinde pilleri sıklıkla değiştirmeniz gerekmez. İhtiyacınız olduğunda uzun ve güvenilir kullanım sağlarsınız.

Kolay bağlantılı kablosuz tasarım sayesinde karmaşa yaratmaz

Kolay bağlantılı kablosuz tasarım sayesinde karmaşa yaratmaz

Kablosuz tasarım kolay bağlantı özelliğiyle ve sizi dolaşan kablolardan kurtararak hayatınızı kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

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