2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SPK7374/00
Kablosuz kullanım ve taşıma rahatlığı
Avucunuza kolayca sığan, çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz bu şık ve kullanışlı dizüstü bilgisayar faresi kablosuz bağlantıyla çalışır ve birçok yüzeyde kullanıma olanak tanıyan optik sensöre sahiptir.
3 düğme
2,4 GHz Kablosuz
Optik Sensör
Uzun pil ömrü sayesinde pilleri sıklıkla değiştirmeniz gerekmez. İhtiyacınız olduğunda uzun ve güvenilir kullanım sağlarsınız.
Kablosuz tasarım kolay bağlantı özelliğiyle ve sizi dolaşan kablolardan kurtararak hayatınızı kolaylaştırır.
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