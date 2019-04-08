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      200 Series Kablolu fare

      SPK7204/01

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Çalışma biçiminiz için tasarlandı

      Avuç büyüklüğünde olan ve çantanıza kolayca sığan bu kullanışlı fare, kolay kablo yönetimi ve çoğu yüzeyde çalışmasını sağlayan optik bir sensör sunar.

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      200 Series Kablolu fare

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      200 Series
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      200 Series

      Kablolu fare

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      Çalışma biçiminiz için tasarlandı

      • 4 düğme
      • USB Kablolu
      • Optik Sensör
      Benzersiz şık tasarım havalı tarzınıza uyar

      Benzersiz şık tasarım havalı tarzınıza uyar

      İnce fare tasarımı sayesinde seyahat halindeyken çalışabilmek için bu klavyeyi yanınızda taşıyabilirsiniz.

      Sade tak ve çalıştır tipi kablolu USB bağlantıları

      Sade tak ve çalıştır tipi kablolu USB bağlantıları

      Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

      Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır

      Konforlu ve ergonomik fare tasarımı muhteşem bir his sunar

      Konforlu ve ergonomik fare tasarımı muhteşem bir his sunar

      Çok yönlü tasarımı sayesinde fareyi dilediğiniz elinizle kullanabilirsiniz

      Çok yönlü tasarımı sayesinde fareyi dilediğiniz elinizle kullanabilirsiniz

      Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme

      Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme

      Teknik Özellikler

      • İşletim Sistemi/Sistem Gereksinimleri

        Sistem Gereklilikleri
        Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya üzeri; Linux; Mac OS

      • Fiziksel Boyutlar

        Boyutlar (UxGxY)
        110,03 x 57,4 x 29,7 mm
        Ağırlık
        62,2 g

      • Teknik spesifikasyonlar

        Düğmeler
        4 düğme
        Kaplama Türü
        Mat
        Bağlanabilirlik
        USB 2.0 kablolu
        Tasarım Türü
        Ergonomik tasarım
        Sürücü Gereksinimi
        Sürücüsüz
        Optik Sensör Hassaslığı
        1000/1600 DPI, 2 seviyeli ayarlanabilir DPI
        Ürün Türü
        Kablolu fare
        Her İki El ile Kullanılabilen Tür
        Sol ve sağ elini kullanan kullanıcılar

      Badge-D2C

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