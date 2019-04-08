Çalışma biçiminiz için tasarlandı
Avuç büyüklüğünde olan ve çantanıza kolayca sığan bu kullanışlı fare, kolay kablo yönetimi ve çoğu yüzeyde çalışmasını sağlayan optik bir sensör sunar.
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Çalışma biçiminiz için tasarlandı 4 düğme USB Kablolu Optik Sensör Benzersiz şık tasarım havalı tarzınıza uyar
İnce fare tasarımı sayesinde seyahat halindeyken çalışabilmek için bu klavyeyi yanınızda taşıyabilirsiniz.
Sade tak ve çalıştır tipi kablolu USB bağlantıları
Düğmeler milyonlarca tıklama ile başa çıkabilecek kadar dayanıklıdır
Konforlu ve ergonomik fare tasarımı muhteşem bir his sunar
Sorunsuz kontrol için yüksek çözünürlüklü optik izleme
Çok yönlü tasarımı sayesinde fareyi dilediğiniz elinizle kullanabilirsiniz
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