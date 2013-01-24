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- Kullanım Kılavuzu
- Multimedya kulaklık SHM2000
- Hızlı kurulum kılavuzu
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İletişimi sürdürmenin kolay yolu
Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İletişimi sürdürmenin kolay yolu
Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün
İletişimi sürdürmenin kolay yolu
Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İletişimi sürdürmenin kolay yolu
Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün
Web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
1,3 Mega piksel ekranı ile web kameranızı, daha büyük boyutlu ve yüksek kaliteli baskılar için dahi ideal fotoğraflar çekmek için kullanabilirsiniz.
Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.
Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.
Hedefi yakınlaştıran dahili dijital zoom objektif ile kolayca uzaktan çekim yapabilirsiniz.
Kullanışlı pivot bağlantısıyla kolay web kamerası özgürlüğünün keyfini çıkarın. Web kamerasını hiç hareket ettirmeden, sadece kamerayı herhangi bir yönde 360° çevirerek odanın her yerini filme alabilirsiniz.
Dahili dijital mikrofon ile özgürce ve doğal bir biçimde konuşabilir veya video klip kaydına ses ekleyebilirsiniz.
Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.
Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.
Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.
Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.
Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.
Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.
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