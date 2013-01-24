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    Web kamerası

    SPC525NC/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • İletişimi sürdürmenin kolay yolu İletişimi sürdürmenin kolay yolu İletişimi sürdürmenin kolay yolu
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      Web kamerası

      SPC525NC/00
      Genel Derecelendirme / 5

      İletişimi sürdürmenin kolay yolu

      Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      İletişimi sürdürmenin kolay yolu

      Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün

      İletişimi sürdürmenin kolay yolu

      Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Web kamerası

      İletişimi sürdürmenin kolay yolu

      Artık, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar sevdiklerinizi görebilir ve duyabilirsiniz. Mükemmel video aktaran bu son derece basit web kamerası aynı zamanda aynı ölçüde kaliteli ses aktaran bir multimedya kulaklığa sahiptir. İletişimi sürdürün. Tüm faydaları görün

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        Web kamerası

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        Toplam:

        İletişimi sürdürmenin kolay yolu

        • VGA
        • CMOS

        Mükemmel görüntü kalitesi için 1,3 Mega piksel

        1,3 Mega piksel ekranı ile web kameranızı, daha büyük boyutlu ve yüksek kaliteli baskılar için dahi ideal fotoğraflar çekmek için kullanabilirsiniz.

        Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler

        Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

        Yüz takibi yüzünüzü otomatik olarak takip eder.

        Son teknoloji ürünü kamera yazılımı yüzünüzü otomatik olarak algılar ve siz hareket ettiğinizde lensini hareket ettirir. Video konferans sırasında hareket etseniz bile görüntünün merkezinde kalırsınız. Bu özellik size kendinizi daha rahat ifade etme ve daha doğal sohbet etme imkanı sunar.

        3X dijital zoom

        Hedefi yakınlaştıran dahili dijital zoom objektif ile kolayca uzaktan çekim yapabilirsiniz.

        Kamerayı pivot bağlantısı üzerinde 360° derece döndürün

        Kullanışlı pivot bağlantısıyla kolay web kamerası özgürlüğünün keyfini çıkarın. Web kamerasını hiç hareket ettirmeden, sadece kamerayı herhangi bir yönde 360° çevirerek odanın her yerini filme alabilirsiniz.

        Dahili dijital mikrofon ile kaliteli ses

        Dahili dijital mikrofon ile özgürce ve doğal bir biçimde konuşabilir veya video klip kaydına ses ekleyebilirsiniz.

        Multimedya kulaklık ve kulaklıklı mikrofon ile en yüksek ses kalitesi

        Web kameranızla birlikte bir Philips multimedya kulaklık gelmektedir. Kulaklıklı mikrofon, optimum ses kalitesi ve rahat kullanım sağlar.

        Kurulum yöneticisiyle kolay kurulum

        Kullanışlı kurulum yöneticisiyle web kameranızı birkaç saniye içinde kurun. Sadece kolay ve adım adım talimatları izleyin, web kameranız bilgisayarınızla mükemmel olarak eşleşecektir.

        Tüm anında mesajlaşma servisleriyle uyumludur

        Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.

        Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir

        Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

        Monitör, dizüstü veya masa üstünde sabit montaj

        Çok fonksiyonlu ayak, web kameranızın her türlü monitör, dizüstü bilgisayar ya da düz yüzeyde kullanımını kolaylaştırır.

        VLounge ile görüntüleri alın, arşivleyin ve yönetin

        Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.

        Teknik Özellikler

        • Video ve fotoğraf çekimi

          Sensör
          CMOS
          Sensör çözünürlüğü
          VGA
          Video çözünürlüğü
          1,3 MP
          Fotoğraf çözünürlüğü
          VGA
          Aralıklı fotoğraf çözünürlüğü
          1,3 MP
          Maks. oynatım hızı
          30  fps
          Mercek
          F2,6, D50°
          Beyaz dengesi
          2600 – 7600 k
          Renk derinliği
          24  bit

        • Mekanik

          Dizüstü bilgisayar bağlantısı
          Evet
          LCD bağlantısı
          Evet
          CRT standı
          Evet
          Masa üstü standı
          Evet
          Dahili dijital mikrofon
          Evet
          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Kullanım Kılavuzu
          • Multimedya kulaklık SHM2000
          • Hızlı kurulum kılavuzu

        • Yazılım

          VLounge
          Premium
          Video ekleme özelliği
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Messenger
          • Skype
          • ICQ
          • QQ
          • Windows Live Messenger
          • MSN Messenger

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows XP
          • Microsoft Windows Vista Home
          • Microsoft Windows Vista
          İşlemci
          Pentium III 500MHz veya üzeri
          RAM hafıza
          128 MB RAM
          Ses kartı
          Evet
          USB
          Boş USB portu
          İnternet bağlantısı
          Evet
          Sabit disk alanı
          2OO MB
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,5
          PC Bağlantısı
          USB 2.0

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          75  mm
          Ürün yüksekliği
          125  mm
          Ürün genişliği
          35  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          79

        • Ambalaj Verileri

          12NC
          908210008694
          EAN/UPC/GTIN
          87 10895 97761 6
          Miktar
          1
          Yükseklik
          186  mm
          Uzunluk
          230  mm
          Genişlik
          92  mm
          Brüt ağırlık
          0,418  kg
          Dara ağırlığı
          0,339  kg

        • Dış Karton

          EAN/UPC/GTIN
          87 12581 33419 2
          Miktar
          6
          Yükseklik
          260  mm
          Uzunluk
          392  mm
          Genişlik
          292  mm
          Brüt ağırlık
          3,2  kg
          Dara ağırlığı
          3,126  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Kullanım Kılavuzu
        • Multimedya kulaklık SHM2000
        • Hızlı kurulum kılavuzu

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