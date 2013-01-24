VLounge ile görüntüleri alın, arşivleyin ve yönetin

Fotoğraf ve video klip çekmek, düzenlemek ve arşivlemek için kullanışlı bir yazılım. Fare ile birkaç kez tıklayarak, görüntülü mesajlar yaratabilecek ve gönderebileceksiniz. Bu yazılım paketinde, Philips web kameranızın tüm avantajlarından faydalanabilmeniz için gereken her şey var.