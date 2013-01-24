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    Dizüstü bilgisayar web kamerası

    SPC230NC/00
    • Webcam kolaylığı Webcam kolaylığı Webcam kolaylığı
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      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      SPC230NC/00

      Webcam kolaylığı

      Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      Webcam kolaylığı

      Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün

      Webcam kolaylığı

      Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Dizüstü bilgisayar web kamerası

      Webcam kolaylığı

      Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün

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        Dizüstü bilgisayar web kamerası

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        Toplam:

        Webcam kolaylığı

        Tak ve çalıştır

        • Easy

        Ekstra görüntü kalitesi için 1,3 Mega Piksel çözünürlük (enterp.)

        Web kameranız 1,3 Mega Piksel (enterp.) video ve fotoğraf çözünürlüğü sağlıyor. Böylece daha büyük boyutlarda basıldıklarında da güzel görünen yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.

        Saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntüler

        Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.

        Zayıf ışık güçlendirme modu, düşük ışık koşullarında daha iyi görüntüler sağlar.

        Zayıf ışık güçlendirme, düşük ışık koşullarında görüntünün parlaklığını artırır.

        Döner gövde ile kamerayı bulunduğunuz her yere yöneltebilirsiniz

        Kamerayı istediğiniz her yere yöneltebilmenizi sağlayan akıllı döner gövde ile web kamerası özgürlüğünün tadını çıkarın. Kamerayı herhangi bir yöne doğru 360° çevirerek, hiç hareket ettirmeden odanızın her yerini çekebilirsiniz.

        Kolay kurulum ve kullanım

        Web kamerasının kurulumu ve kullanımı 1-2-3 kadar kolaydır. 1. Yazılımı yükleyin 2. Kamerayı takın 3. Anında görüntülü arama yapın

        Bağımsız harici mikrofon size kaydetme özgürlüğü verir

        Ayrı bir harici mikrofon ile, görüntülü sohbetinize yüksek kaliteli ses eklemek amacıyla, sesinizi en iyi alabileceği yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

        Tüm anında mesajlaşma servisleriyle uyumludur

        Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.

        Fotoğraf çekme düğmesi, anında muhteşem fotoğraflar çekmenize olanak verir

        Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.

        Monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde sabitlenir

        Çok işlevli stand ile web kamerasını monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde monte edebilirsiniz. Bu tasarım özellikle güvenlidir ve siz bir konuşmanın ortasındayken hareket etmez ya da düşmez.

        Teknik Özellikler

        • Mekanik

          Sensör
          VGA CMOS
          Objektif maksimum diyaframı
          F:2.8
          Objektif görüntü açısı
          50 derece
          Objektif yapısı
          1 öğe
          Beyaz dengesi
          2600 - 7600 k
          Minimum aydınlatma
          < 5 lüks
          Veri formatı
          RGB
          Renk derinliği
          24 bit

        • Çözünürlük

          Video çözünürlüğü
          VGA
          Fotoğraf çözünürlüğü
          VGA
          Aralıklı video çözünürlüğü
          1,3 MP
          Enterpolasyonlu fotoğraf çözünürlüğü
          1,3 MP
          Maksimum kare hızı
          30 kare/saniye

        • Ses

          Mikrofon
          Harici mikrofon

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          Harici mikrofon

        • Ek özellikler

          Fotoğraf çekme düğmesi
          Evet
          Açma/kapatma faaliyet LED'i
          Evet

        • Yazılım

          Video ekleme özelliği
          • Skype
          • Windows Live Messenger
          • Yahoo! Messenger
          • AOL Instant Messenger

        • Sistem Gereksinimleri

          İşletim Sistemi
          • Microsoft Windows XP (SP2)
          • Microsoft Windows Vista
          İşlemci
          Pentium III 500 MHz
          RAM hafıza
          128 MB RAM
          Sabit disk alanı
          200 MB
          USB
          Boş USB portu
          CD-ROM veya DVD-ROM Sürücü
          Evet

        • Bağlantı

          Kablo uzunluğu
          1,5 metre
          Arayüz
          USB 1.1
          Güç
          USB kablosu ile sağlanır

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          18,7  cm
          Genişlik
          19,2  cm
          Derinlik
          9,4  cm
          Net ağırlık
          0,082  kg
          Brüt ağırlık
          0,357  kg
          Dara ağırlığı
          0,275  kg
          EAN
          87 12581 39589 6
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton

        • Dış Karton

          Uzunluk
          40  cm
          Genişlik
          30,1  cm
          Yükseklik
          22  cm
          Net ağırlık
          0,492  kg
          Brüt ağırlık
          2,8  kg
          Dara ağırlığı
          2,308  kg
          EAN
          87 12581 39590 2
          Ambalaj sayısı
          6

        • Boyutlar

          Ürün derinliği
          75  mm
          Ürün yüksekliği
          125  mm
          Ürün ağırlığı (g)
          82 g
          Ürün genişliği
          35  mm

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