Monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde sabitlenir

Çok işlevli stand ile web kamerasını monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde monte edebilirsiniz. Bu tasarım özellikle güvenlidir ve siz bir konuşmanın ortasındayken hareket etmez ya da düşmez.