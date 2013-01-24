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Webcam kolaylığı
Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Webcam kolaylığı
Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün
Webcam kolaylığı
Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Webcam kolaylığı
Webcam easy SPC230 gerçekten çok kolay. Skype, Windows Live Messenger veya başka bir anlık mesaj servisini kullanarak görüntülü sohbet keyfini çıkarmak için tek yapmanız gereken takmak ve kullanmak. Yüksek kaliteli çözünürlüğü ve düşük ışık koşulları için sağlanan güçlendirmeyle göze hoş gelecek. Tüm faydaları görün
Dizüstü bilgisayar web kamerası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Web kameranız 1,3 Mega Piksel (enterp.) video ve fotoğraf çözünürlüğü sağlıyor. Böylece daha büyük boyutlarda basıldıklarında da güzel görünen yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz.
Arkanıza yaslanın ve saniyede 30 kare görüntü ile mükemmel görüntülemenin keyfini çıkarın. Size daha mükemmel video görüntüleri ve daha gelişmiş görüntülü sohbet deneyimi sağlar.
Zayıf ışık güçlendirme, düşük ışık koşullarında görüntünün parlaklığını artırır.
Kamerayı istediğiniz her yere yöneltebilmenizi sağlayan akıllı döner gövde ile web kamerası özgürlüğünün tadını çıkarın. Kamerayı herhangi bir yöne doğru 360° çevirerek, hiç hareket ettirmeden odanızın her yerini çekebilirsiniz.
Web kamerasının kurulumu ve kullanımı 1-2-3 kadar kolaydır. 1. Yazılımı yükleyin 2. Kamerayı takın 3. Anında görüntülü arama yapın
Ayrı bir harici mikrofon ile, görüntülü sohbetinize yüksek kaliteli ses eklemek amacıyla, sesinizi en iyi alabileceği yere yerleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.
Web kamerası ve yazılımı, tüm anında mesajlaşma servisleri düşünülerek tasarlandı. Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger ve diğer servislere görüntü ekleyin.
Bu düğmeye tek dokunuşla, web kameranız otomatik olarak fotoğraf çeker. E-postalara, web sayfalarına ya da belgelere ekleyerek fotoğraflarınızı paylaşmanın eğlenceli bir yoludur.
Çok işlevli stand ile web kamerasını monitör, dizüstü bilgisayar ya da masaya güvenli bir biçimde monte edebilirsiniz. Bu tasarım özellikle güvenlidir ve siz bir konuşmanın ortasındayken hareket etmez ya da düşmez.
Mekanik
Çözünürlük
Ses
Aksesuarlar
Ek özellikler
Yazılım
Sistem Gereksinimleri
Bağlantı
Ambalaj boyutları
Dış Karton
Boyutlar