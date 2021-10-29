İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş
Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş
Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş
Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş
Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün
SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi
Toplam:
recurring payment
Patentli, benzersiz Kaldır ve Kes döner tıraş sistemimiz, nazikçe kökünden kaldırdığı kılları cildinize bıçak değdirmeden cilt seviyesine yakın (cilde 0,00 mm mesafede) ve hassas bir şekilde keser. Üst düzey hassasiyetle akşama kadar tertemiz bir tıraş*.
Philips döner tıraş makineleri, 360 derece dönen bıçakları sayesinde her yönde uzayan kılları yakalayarak kılların doğal uzamasına uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Dakikada 165.000 defaya varan kesme hareketiyle NanoTech Çift Yönlü hassas bıçaklar, cilt seviyesine oldukça yakın bir mesafeden tıraş eder.
Tamamen esnek başlıklara sahip Ultraflex Askı Sistemi, yüzünüzün her kıvrımına tamamen uyum sağlayarak boyundaki zor kılları bile yakalar. Sonuç, son derece pürüzsüz ve konforlu bir tıraştır.
Tıraş başlıklarıyla cildiniz arasında bulunan koruyucu kaplama, santimetre kare başına su emici özellikli 500.000 mikrotek boncuktan üretilmiştir ve maksimum cilt konforu için cildiniz üzerinde %50* oranında daha pürüzsüz bir kayma sağlar.
Tıraş makinemizin motoru ve pili, 7 yıllık motor ve pil ömrüyle dayanıklılık için tasarlanmıştır; güçlü bir tıraş için uzun süreli güç sağlar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.
Elektrikli tıraş makinesi, kıl yoğunluğunu saniyede 500 kez okuyan akıllı sakal algılama teknolojisine sahiptir. Güç Uyum Sensörü, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü otomatik olarak ayarlar.
Maksimum verimlilik için maksimum hızda dönme hareketleri. En gelişmiş Tam Dönüşlü Dijital Motorumuz, her türlü yüz kıvrımına veya sakal yoğunluğuna uygun olarak hassas bir tıraş sağlar.
Kişisel Konfor Ayarlarıyla tıraş makinenizin hızını düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayın. Tıraş rutininizi cildinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirin.
Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.
Islak alanlarda kablo takmak geçmişte kaldı. Kablosuz şarj için elektrikli tıraş makinenizi Qi şarj pedine yerleştirmeniz yeterli.
Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.
Takılıp çıkarılabilir sakal şekillendirici ile görünüşünüzü değiştirin. Mükemmel kirli sakal görüntüsünden, özenle düzeltilmiş kısa sakala kadar istediğiniz sakal tarzını oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Sakal şekillendiricinin yuvarlak uçları ve tarakları cilt tahrişini önlemek için tasarlanmıştır.
Philips olarak ürün yaratımının her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Tüm 9000 Prestige tıraş makinelerimiz yüksek kaliteli, uzun ömürlü bileşenlerden ve geri dönüştürülebilir ambalajlardan üretilirken, bıçaklarımız %80 oranında geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak %100 yenilenebilir enerji kullanan bir fabrikada üretilmiştir.
ProtecTrim teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı, burun ve kulak kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.
Kolay anlaşılır ekranı, ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 3 haneli (%) pil göstergesi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi
Qi şarj pedini kullanarak tıraş makinesini üç saatte şarj edin. Güçlü lityum iyon pil, tıraş makinesinin yıllarca aynı güç performansını korumasını sağlar.
S9000 Prestige Tıraş Makinesi, farklı başlıklarını da saklamak için kaliteli bir seyahat çantasında özenle hazırlanmış olarak gelir. Seyahatte veya kullanmadığınızda makinenizi güvenle saklayabilirsiniz.
Bu gelişmiş şarj sistemi size iki kullanışlı seçenek sunar: tam şarjdan sonra 60 dakikalık çalışma süresi veya bir tıraş için hızlı şarj.
Aksesuarlar
Güç
Tasarım
Servis
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
Dayanıklılık
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.