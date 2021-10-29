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    Shaver S9000 Prestige

    SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi

    SP9872/22
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş
      -{discount-value}

      Shaver S9000 Prestige SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi

      SP9872/22
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş

      Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver S9000 Prestige SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi

      İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş

      Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş

      Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver S9000 Prestige SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi

      İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş

      Philips Tıraş Makinesi 9000 Serisi Prestige ile mükemmel yakınlık ve konfor deneyimini yaşayın. Tıraş makinesi, Kaldır ve Kes tıraş sistemiyle sakalınızı cildinize 0,00 mm mesafede tıraş ederken SkinIQ Teknolojisi, 7 günlük sakallarda bile yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Shaver S9000 Prestige

        Shaver S9000 Prestige

        SkinIQ ile Islak ve Kuru Elektrikli tıraş makinesi

        - {discount-value}

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        İnanılmaz derecede hassas, cilt seviyesine yakın tıraş

        7 günlük sakallarda bile en yakın tıraş

        • Cilt seviyesinde yakınlık
        • NanoTech Çift Yönlü Hassas Bıçaklar
        • Hydro SkinGlide Kaplama
        • Ultraflex Askı Sistemi
        • 7 yıl motor ve pil ömrü
        Kaldır ve Kes Sistemimizle cildinize 0,00 mm mesafede yakın tıraş

        Kaldır ve Kes Sistemimizle cildinize 0,00 mm mesafede yakın tıraş

        Patentli, benzersiz Kaldır ve Kes döner tıraş sistemimiz, nazikçe kökünden kaldırdığı kılları cildinize bıçak değdirmeden cilt seviyesine yakın (cilde 0,00 mm mesafede) ve hassas bir şekilde keser. Üst düzey hassasiyetle akşama kadar tertemiz bir tıraş*.

        Son derece yakın cilt teması için ekstra güçlü, keskin kenarlara sahip bıçaklar

        Son derece yakın cilt teması için ekstra güçlü, keskin kenarlara sahip bıçaklar

        Philips döner tıraş makineleri, 360 derece dönen bıçakları sayesinde her yönde uzayan kılları yakalayarak kılların doğal uzamasına uyum sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Dakikada 165.000 defaya varan kesme hareketiyle NanoTech Çift Yönlü hassas bıçaklar, cilt seviyesine oldukça yakın bir mesafeden tıraş eder.

        Ultraflex Askı Sistemi ile her kıvrıma uyum sağlar

        Ultraflex Askı Sistemi ile her kıvrıma uyum sağlar

        Tamamen esnek başlıklara sahip Ultraflex Askı Sistemi, yüzünüzün her kıvrımına tamamen uyum sağlayarak boyundaki zor kılları bile yakalar. Sonuç, son derece pürüzsüz ve konforlu bir tıraştır.

        Hydro SkinGlide Kaplama ile ciltte %50 oranında daha pürüzsüz* kayma

        Hydro SkinGlide Kaplama ile ciltte %50 oranında daha pürüzsüz* kayma

        Tıraş başlıklarıyla cildiniz arasında bulunan koruyucu kaplama, santimetre kare başına su emici özellikli 500.000 mikrotek boncuktan üretilmiştir ve maksimum cilt konforu için cildiniz üzerinde %50* oranında daha pürüzsüz bir kayma sağlar.

        Uzun ömürlü: 7 yıl motor ve pil ömrü

        Uzun ömürlü: 7 yıl motor ve pil ömrü

        Tıraş makinemizin motoru ve pili, 7 yıllık motor ve pil ömrüyle dayanıklılık için tasarlanmıştır; güçlü bir tıraş için uzun süreli güç sağlar. Kendiliğinden bilenen bıçaklarımız 2 yıl boyunca yeni gibi kalır.

        Güç Uyum Sensörü ile sakal yoğunluğunuza uyum sağlar

        Güç Uyum Sensörü ile sakal yoğunluğunuza uyum sağlar

        Elektrikli tıraş makinesi, kıl yoğunluğunu saniyede 500 kez okuyan akıllı sakal algılama teknolojisine sahiptir. Güç Uyum Sensörü, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü otomatik olarak ayarlar.

        Tam Dönüşlü Dijital Motor ile üstün hız ve verimlilik

        Tam Dönüşlü Dijital Motor ile üstün hız ve verimlilik

        Maksimum verimlilik için maksimum hızda dönme hareketleri. En gelişmiş Tam Dönüşlü Dijital Motorumuz, her türlü yüz kıvrımına veya sakal yoğunluğuna uygun olarak hassas bir tıraş sağlar.

        Kişisel Konfor Ayarlarıyla tıraş deneyiminizi kişiselleştirin

        Kişisel Konfor Ayarlarıyla tıraş deneyiminizi kişiselleştirin

        Kişisel Konfor Ayarlarıyla tıraş makinenizin hızını düşük, orta veya yüksek olarak ayarlayın. Tıraş rutininizi cildinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirin.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

        Kablosuz Qi Şarj Pedi ile kolay şarj

        Kablosuz Qi Şarj Pedi ile kolay şarj

        Islak alanlarda kablo takmak geçmişte kaldı. Kablosuz şarj için elektrikli tıraş makinenizi Qi şarj pedine yerleştirmeniz yeterli.

        Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

        Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

        Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.

        5 uzunluk ayarlı takılıp çıkarılabilir sakal şekillendirici

        5 uzunluk ayarlı takılıp çıkarılabilir sakal şekillendirici

        Takılıp çıkarılabilir sakal şekillendirici ile görünüşünüzü değiştirin. Mükemmel kirli sakal görüntüsünden, özenle düzeltilmiş kısa sakala kadar istediğiniz sakal tarzını oluşturmak için 5 uzunluk ayarından birini seçin. Sakal şekillendiricinin yuvarlak uçları ve tarakları cilt tahrişini önlemek için tasarlanmıştır.

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Hem sizi hem de gezegenimizi düşünerek tasarlandı

        Philips olarak ürün yaratımının her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Tüm 9000 Prestige tıraş makinelerimiz yüksek kaliteli, uzun ömürlü bileşenlerden ve geri dönüştürülebilir ambalajlardan üretilirken, bıçaklarımız %80 oranında geri dönüştürülmüş çelik kullanılarak %100 yenilenebilir enerji kullanan bir fabrikada üretilmiştir.

        Burun ve kulak kılları için takılıp çıkarılabilir düzeltici

        Burun ve kulak kılları için takılıp çıkarılabilir düzeltici

        ProtecTrim teknolojisi ve düzelticinin özel olarak tasarlanmış açısı, burun ve kulak kıllarını kolay ve rahat bir şekilde düzeltmenizi sağlar.

        Rahatlık ve kullanım kolaylığı için kolay anlaşılır simgelere sahip dijital ekran

        Rahatlık ve kullanım kolaylığı için kolay anlaşılır simgelere sahip dijital ekran

        Kolay anlaşılır ekranı, ilgili bilgileri göstererek tıraş makinenizden en iyi performansı almanızı sağlar: - 3 haneli (%) pil göstergesi - Temizleme Göstergesi - Düşük Pil Seviyesi Göstergesi - Başlık Değiştirme Göstergesi - Seyahat Kilidi Göstergesi

        Qi şarj pedi ile tıraş makinenizi üç saatte tamamen şarj edin

        Qi şarj pedi ile tıraş makinenizi üç saatte tamamen şarj edin

        Qi şarj pedini kullanarak tıraş makinesini üç saatte şarj edin. Güçlü lityum iyon pil, tıraş makinesinin yıllarca aynı güç performansını korumasını sağlar.

        Tıraş makinenizi ve aksesuarlarınızı korur

        Tıraş makinenizi ve aksesuarlarınızı korur

        S9000 Prestige Tıraş Makinesi, farklı başlıklarını da saklamak için kaliteli bir seyahat çantasında özenle hazırlanmış olarak gelir. Seyahatte veya kullanmadığınızda makinenizi güvenle saklayabilirsiniz.

        Tamamen şarj edildiğinde 60 dakika kablosuz tıraş

        Bu gelişmiş şarj sistemi size iki kullanışlı seçenek sunar: tam şarjdan sonra 60 dakikalık çalışma süresi veya bir tıraş için hızlı şarj.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kese
          Premium kese
          SmartClick
          • Sakal şekillendirici
          • Burun kılı düzeltici

        • Güç

          Çalışma süresi
          60 dakika
          Pil Tipi
          Li-ion
          Şarj
          • Qi şarj pedi
          • 3 saatte tam şarj
          • 18 dakikada hızlı şarj

        • Tasarım

          Renk
          Gri
          Kaplama
          Zamanın ötesinde zerafet
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH91 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Yüz hatlarına uyum
          Ultraflex Askı Sistemi
          Tıraş sistemi
          • NanoTech Çift Yönlü Hassas Bıçaklar
          • Hydro SkinGlide Kaplama
          SkinIQ teknolojisi
          • Tam dönüşlü dijital motor
          • Güç Uyum sensörü
          • Kişisel Konfor ayarları

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Ekran
          % Pil Seviyesi Göstergesi
          Temizleme
          • Tamamen yıkanabilir
          • Tek dokunuşla açılır

        • Dayanıklılık

          Motor ve Pil ömrü
          7 yıl

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            • Önceki modele göre
            • * Kartuşta temizleme sıvısı ve su kullanıldıktan sonra kalan tıraş kirleri karşılaştırıldığında
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