Tam Dönüşlü Dijital Motor ile üstün hız ve verimlilik

Maksimum verimlilik için maksimum hızda dönme hareketleri. En gelişmiş Tam Dönüşlü Dijital Motorumuz, her türlü yüz kıvrımına veya sakal yoğunluğuna uygun olarak hassas bir tıraş sağlar.