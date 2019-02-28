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Üretimden kaldırıldı

Mikrofonlu kulaklık

SHX50/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

Philips HX5 kulaklık, sadece bası hissetmenize olanak sağlamakla kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.

Tüm avantajları görüntüleyin

Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

  • 40 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin

LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin

Sol tarafta bulunan LED aktivasyon düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.

Üstün dayanıklılık ve sağlamlık

Üstün dayanıklılık ve sağlamlık

Sağlamlık ve dayanıklılık düşünülerek geliştirilen bu kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his verir.

Ekstra dayanıklılık için kauçuk kablo

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

28/02/2019

Türkiye

Türkiye

tavsiye ediyorum

gayet kullanıslı ve kalıtelı bır urun uzun kullanımda dahı problem olusturmuyor tebrıkler phılıps

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHX50 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHX50 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır

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