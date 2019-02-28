2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX5 kulaklık, sadece bası hissetmenize olanak sağlamakla kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.
40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Sol tarafta bulunan LED aktivasyon düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.
Sağlamlık ve dayanıklılık düşünülerek geliştirilen bu kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his verir.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ızzn
28/02/2019
Türkiye
tavsiye ediyorum
gayet kullanıslı ve kalıtelı bır urun uzun kullanımda dahı problem olusturmuyor tebrıkler phılıps
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHX50 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHX50 Mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır