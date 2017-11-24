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Üretimden kaldırıldı

Kulaklıklar

SHX10/00

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.

Tüm avantajları görüntüleyin

Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

  • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı

  • Kulak içi

6 saate kadar güçlü LED ışık

6 saate kadar güçlü LED ışık

Bass Reflex Port bası iyileştirir

Bass Reflex Port bası iyileştirir

Bass Reflex Port, dışarı hava vererek bası iyileştirir, düşük frekanslarda sistemin verimliliğini artırır.

LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin

Hizalı pil kutusunun üzerinde bulunan LED kaydırma düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

24/11/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat ve performans için tavsiyemdir

Gerçek bir kulaklık, ses deneyimi... Anlatılmaz yaşanır derler ya... Müzik dinlemeye yeni başladım :) Not : Tek bir şeyi beğenmedim keşke jak ile çalışırken ışıkları yansa ayrıyetten şarj etmek gerekiyor. Bence performansını etkilememesi için böyle olmuş olabilir ama mükemmel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHX10 Kulaklıklar için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHX10 Kulaklıklar için yapılmıştır

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