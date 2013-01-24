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    Kulaklıklar

    SHX10/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün. Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün. Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
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      Kulaklıklar

      SHX10/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

      Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulaklıklar

      Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

      Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün

      Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

      Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Kulaklıklar

      Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

      Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün

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        Kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

        • 8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
        • Kulak içi
        Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

        Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Bass Reflex Port bası iyileştirir

        Bass Reflex Port bası iyileştirir

        Bass Reflex Port, dışarı hava vererek bası iyileştirir, düşük frekanslarda sistemin verimliliğini artırır.

        Güçlü LED, müziğinizin ritmine ayak uydurur

        Güçlü LED, müziğinizin ritmine ayak uydurur

        Müziğinizin ritmine ayak uyduran güçlü LED ile sesi hem görebilir hem de duyabilirsiniz. İlk defa müziğinizi görsel olarak paylaşabilirsiniz.

        Neodimyum sürücüler derin bas ve güçlü ses sunar

        Neodimyum sürücüler derin bas ve güçlü ses sunar

        8,6 mm Neodimyum sürücüler derin bas sunarak müziğinizin nabzını yükseltir. En küçük ayrıntıları bile ileterek geniş dinamik aralıklı, yüksek tanımlı ses sunar.

        Üstün dayanıklılık ve sağlamlık

        Üstün dayanıklılık ve sağlamlık

        Sağlamlık ve dayanıklılık düşünülerek geliştirilen bu kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his verir.

        6 saate kadar güçlü LED ışık

        6 saate kadar güçlü LED ışık

        LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin

        Hizalı pil kutusunun üzerinde bulunan LED kaydırma düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Akustik sistem
          Yarı kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          16  ohm
          Maksimum güç girişi
          20  mW
          Hassasiyet
          103  dB
          Hoparlör çapı
          8,6  mm
          Frekans tepkisi
          10 - 22.000  Hz

        • Bağlantı

          Kablo Bağlantısı
          iki paralel, simetrik
          Kablo uzunluğu
          1,2  m
          Konektör
          3,5  mm
          Konektör kaplaması
          nikel kaplama
          Kablo tipi
          bakır

        • Güç

          Pil sayısı
          1 (dahili)
          Pil tipi
          Lityum Polimer
          Pil ağırlığı
          1,8  g

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
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