2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.
8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı
Kulak içi
Bass Reflex Port, dışarı hava vererek bası iyileştirir, düşük frekanslarda sistemin verimliliğini artırır.
Hizalı pil kutusunun üzerinde bulunan LED kaydırma düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ekaradag
24/11/2017
Türkiye
Fiyat ve performans için tavsiyemdir
Gerçek bir kulaklık, ses deneyimi... Anlatılmaz yaşanır derler ya... Müzik dinlemeye yeni başladım :) Not : Tek bir şeyi beğenmedim keşke jak ile çalışırken ışıkları yansa ayrıyetten şarj etmek gerekiyor. Bence performansını etkilememesi için böyle olmuş olabilir ama mükemmel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHX10 Kulaklıklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHX10 Kulaklıklar için yapılmıştır