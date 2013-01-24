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Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün
Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.
Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün
Kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Bass Reflex Port, dışarı hava vererek bası iyileştirir, düşük frekanslarda sistemin verimliliğini artırır.
Müziğinizin ritmine ayak uyduran güçlü LED ile sesi hem görebilir hem de duyabilirsiniz. İlk defa müziğinizi görsel olarak paylaşabilirsiniz.
8,6 mm Neodimyum sürücüler derin bas sunarak müziğinizin nabzını yükseltir. En küçük ayrıntıları bile ileterek geniş dinamik aralıklı, yüksek tanımlı ses sunar.
Sağlamlık ve dayanıklılık düşünülerek geliştirilen bu kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his verir.
Hizalı pil kutusunun üzerinde bulunan LED kaydırma düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.
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