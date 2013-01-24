Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun. Tüm faydaları görün