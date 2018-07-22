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Üretimden kaldırıldı

Kulak Kancalı Mikrofonlu Kulaklıklar

SHS3305BK/10

Tam oturur

Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Entegre mikrofon ise sesinizi net bir şekilde alır.

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Esnek kulak çengeli her kulağa uyar

Tam oturur

  • 15 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulak kancası

15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

15mm hoparlör sürücüsü, taşıma rahatlığını optimize eder

Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve net, bozulmaya uğramayan sesler sunmak için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.

Ergonomik olarak şekillendirilmiş kulaklık, kullanıcının rahatını artırır

Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.

3D esnek kulak kancası, her kulak boyutuna güvenli şekilde oturur

Bu 3D kulak kancası hem yumuşak hem de esnek olduğundan, hareket halinde olduğunuzda veya yolda müziğinizin tadını çıkarırken rahatça yerine oturur ve çıkmaz.

Teknik Özellikler

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