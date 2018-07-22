2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHS3305BK/10
Tam oturur
Aktif kullanım için ultra konforlu bu ergonomik kulak kancası tipi kulaklıklarla, kulaklarınız harika müzik kalitesine doyar. Entegre mikrofon ise sesinizi net bir şekilde alır.
15 mm sürücülü/arkası açık
Kulak kancası
Optimum taşıma rahatlığı için yeterince küçük ve net, bozulmaya uğramayan sesler sunmak için yeterince büyük olan 15 mm hoparlör sürücüsü, dinleme keyfi için ideal boyuttadır.
Bu kulaklık, uzun süre dinleme keyfini çıkartabilmeniz için daha fazla rahatlık sağlamak üzere, kulağınızın etrafının şekline uygun olarak tasarlanmıştır.
Bu 3D kulak kancası hem yumuşak hem de esnek olduğundan, hareket halinde olduğunuzda veya yolda müziğinizin tadını çıkarırken rahatça yerine oturur ve çıkmaz.
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